台商投資美國稅負 安永獻策

安永聯合會計師事務所昨（7）日表示，美台稅收減免法案提供較低的扣繳稅率，和較高的美國有效來源所得課稅門檻，將有利於降低台灣公司未來在美國的整體稅負。

安永昨日舉辦研討會，分析美台稅收減免法案及台商投資美國策略方針。

安永國際及併購重組稅務諮詢服務執業會計師周黎芳指出，由於台美扣繳稅率將大幅降低，控股公司稅務優勢降低，且需要考量中間控股公司的經濟實質情況，才能判斷控股公司是否能通過美國租稅協定中的利益限制條款和適用租稅協定優惠稅率，台美間是否需要控股公司，未來須審慎考量。

安永美國國際及併購重組稅務諮詢合夥人Jason Yen指出，美台快速雙重稅收減免法案已在眾院通過，兩黨已同意在參議院通過法案，但因其他更具爭議性租稅措施綁在一起，導致立法速度受影響，後續仍待關注。法案將提供較低的扣繳稅率和較高的美國有效來源所得課稅門檻，有利降低台企在美稅負。