去年賦稅負擔率14.6% 平均每人稅負14.6萬

去年稅收創史上第三高，財政部今（25）日發布統計分析指出，2023年全國物稅實徵淨額連兩年超過3兆元，再創新高；其中租稅負擔率14.6%是25年新高，平均每人稅負則提高至14萬6,830元，較前年增加6,751元，僅高於新加坡，明顯低於日、美、韓。

財政部指出，由於2021年上市櫃公司獲利成長，股利與薪資所得上升，及升息效應拉抬利息所得扣繳，帶動2023年綜所稅、營所稅增加，加以股市交易回溫及疫後消費動能強勁，分別嘉惠證交稅及營業稅，致全國賦稅收入實徵淨額連兩年超過3兆元，再創新高，更高出預算數3,617億元，達成率112%，其中，中央政府高出2,796億元，地 方政府高出450億元。

財政部指出，以實徵淨額達成率併同成長率觀察，2023年計有11稅目兼具成長性且高於預算數，包括贈與稅、綜所稅、證交稅、印花稅、關稅、貨物稅、營所稅、房屋稅、營業稅、契稅及牌照稅，以具機會稅性質的贈與稅最突出；另土增稅及菸酒稅衰退且未達預算目標。

財政部說，稅收既是政府主要財源， 也是國民負擔，去年不含社會安全捐的賦稅負擔率為14.6%，近三年平均約14％。

財政部說明，賦稅負擔率是指稅收占GDP比重，OECD將之列為衡量租稅負擔的重要指標，由於台灣採簡政輕稅，不含社會安全捐的賦稅負擔率向來居偏低水準。

與各國比較，日本賦稅負擔率20.5%（2021年），美國21.6%（2022年），南韓23.8%（2022年），歐洲國家多在20%以上；新加坡2022年則是下降至12.6％明顯低於我國兩個百分點。近年多數國家的賦稅負擔率也呈上升趨勢。

此外，財政部提到，截至2022年我國社會安全捐為1兆3,534億元，較2021年增643億元（約增5%），其中健保、勞保 隨基本工資調漲，分別增加320億元、136億元；勞退新制因平均投保（提繳）金額與人數持續成長，增136億元；軍公教退撫新制因提撥率及薪資調升，增86億元。健保、勞保及勞退新制，三者合占八成三。

與2012年相比，我國安全捐規模值大幅成長4,836億元，約五成六，以健保增加1,813億元、勞保增1,645億元較多，主因基本工資及勞健保費率調升與二代健保制度實施。