又兩家公司獲AEO認證 財政部籲三年未重大違規可申請
財政部今天披露兩家獲得安全認證優質企業（Authorized Economic Operator，AEO）的公司，分別是傑順報關公司暨榮順報關公司，以及電子零件整合製造的榮昌科技，財政部關務署基隆關提醒，近三年沒有重大違章紀錄或欠稅，符合優質企業認證及管理辦法規範者，可向海關申請驗證，即可取得AEO資格並享有相關優惠措施。
基隆關指出，其中傑順報關公司暨榮順報關公司於去年12月底通過AEO認證，該公司主要提供客戶優質報關服務。至於榮昌科技同樣於去年12月底通過AEO認證，該公司從線材組與射頻連接器起家，後續成功拓展戶外用天線與次系統，並提供客戶完整的電子零件整合設計與製造服務。
基隆關指出，通過認證的企業即代表符合世界關務組織（WCO）所定全球貿易安全與便捷標準架構（SAFE Framework）的國際規範，顯示該公司重視國際貿易供應鏈安全並落實執行，有助於提升企業形象與國際競爭力。目前我國取得AEO資格的廠商已達93家，涵蓋進出口業、製造業、報關業、承攬業、倉儲業、海運運輸業、公路運輸業及船務代理業別。
基隆關表示，國際貿易供應鏈業者近三年沒有重大違章紀錄或欠稅，符合優質企業認證及管理辦法規範，且與優質企業安全驗證基準相符者，可向海關申請驗證，經審查認證核可即取得AEO資格並可享有相關優惠措施，例如進出口業者得享有最低的文件審查及貨物抽驗比率、適用優先查驗等優惠。
至於出口貨物至與台灣簽署相互承認協議（Mutual Recognition Arrangement，MRA）的國家如美國、新加坡、韓國、以色列、澳洲、日本、印度、紐西蘭及瓜地馬拉等，也享有與該國AEO業者同等通關優惠，可節省許多通關時間與成本。
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