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外籍專才租稅優惠 老師也適用

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

財政部修正「外籍專業人士租稅優惠之適用範圍」，即日生效，主要放寬適用租稅優惠的外籍專業人士對象，未來，補習班的專任外國語文教師、外國專業人才子女專班的學科教師，以及大學講座及學術研究等外國專業人才，都適用外籍專業人士租稅優惠。

財政部賦稅署表示，「外籍專業人士租稅優惠之適用範圍」原適用範圍參照就業服務法第四十六條，但國發會的「外國專業人才延攬及僱用法」專法中涵蓋工作範圍較寬，因此財政部改參照該法第四條的工作範圍做租稅優惠修正，放寬「外籍專業人士租稅優惠之適用範圍」適用工作項目。

至於租稅優惠內容則沒有改變，針對雇主依聘僱契約約定，所支付受僱本人及眷屬來回旅費、工作至一定期間依契約規定返國渡假之旅費、搬家費、水電瓦斯費、清潔費、電話費、租金、租賃物修繕費及子女獎學金，得以費用列帳，不列為受僱外籍專業人士的應稅所得。

財政部 補習

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