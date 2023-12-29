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提醒您 2024年申報地價開始申報囉

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
申報地價辦理方式。新北市新莊地政事務所提供
申報地價辦理方式。新北市新莊地政事務所提供

2024年申報地價作業將於2024年1月2日起開始受理，新北市新莊地政事務所提醒，申報地價截止日為2024年1月31日，請欲申報地價之民眾於期限內申報。　

新莊地政事務所主任表示，公告地價每兩年公告一次，主要用途為提供土地所有權人申報地價之參考，而申報地價為稅捐稽徵機關核課地價稅之依據，與民眾稅賦息息相關。土地所有權人得於申報期間內，以公告地價80%~120％範圍內申報，如未於期限內申報者，則依規定以公告地價80%為申報地價。此外，以申報地價為訴訟或計算租金依據之民眾，亦請把握申報時限辦理，以保障自身權益。

林林圭宏進一步表示，欲辦理申報地價之民眾，可於申報期間內檢具相關身份證明文件或委託他人至新北市政府地政局、新北市各地政事務所及小而能地政工作站進行臨櫃申報(例假日不受理)，亦可利用郵寄、傳真方式辦理；或持自然人憑證至內政部地政司數位櫃臺系統進行網路申報。民眾如對申報地價有相關疑問，可電洽該所將有專人提供相關之諮詢服務。

2024 租金

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