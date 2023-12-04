是你嗎？9-10月發票千萬獎開出15張 15元手續費中大獎
財政部賦稅署今（4）日下午將公布今年9-10月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎共開出15張，200萬元特獎共15張。
今年9-10月期統一發票中獎號碼已於今年11月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「72054514」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「92488868」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「98111935」、「57355279」、「74926745」。
雖然賦稅署下午才會公布完整中獎清冊，不過已有不少超商零售業者搶先報喜。
統一超商這一期共開出兩張1,000萬特別獎，其中花費最低的幸運兒是在台東縣台東市東安門市購買35元麵包、咖啡，就幸運中獎。
全家便利商店開出兩張1,000萬大獎，分別是在高雄漢苓店、中壢龍城店，分別僅花18元購買飲品、15元代收手續費，就獲得財神爺青睞，喜獲大獎。
全聯則開出一張1,000萬特別獎，有民眾僅花53元購買綠茶及檸檬氣泡水就中千萬。
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