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房租支出報稅修法 民團：有誘因讓房客願申報

聯合報／ 記者何醒邦／台北報導

民間團體指出，針對房租支出報稅的修法案若能通過，最大意義在於落後廿年的法規有所改變，房客報稅時「不用二選一、變成一加一」，雖對租屋黑市無法立竿見影，但至少先有誘因，讓房客願意嘗試申報。

租客聯盟發言人廖庭輝說，二○○一年修訂的所得稅法，增加租金支出為「列舉扣除額十二萬元」項目，已與現況嚴重不符，導致房客興趣缺缺。若以居住負擔最為沉重的青年夫妻為例，目前綜所稅報稅採「標準扣除額」與「列舉扣除額」二選一的方式申報，配偶合併的標準扣除額即有廿四點八萬元額度，採「列舉」租金支出需繳的稅金，比標準扣除額更多，「誘因不足，請問誰要申報？」

他指出，修法已是廿年來的大突破，「不用二選一、變成一加一」，但草案須先經過朝野協商，會不會就此無疾而終？則是他最擔心之處。

「政府鼓勵租屋，大方幫房東減稅，也要將房客抵稅制度合理化。」崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，在面對房東時，政府都大方加入租金補貼或包租代管房東的減稅額度；但房價高漲讓許多人成了租屋族，租金指數也屢創新高，房貸利息都可扣除卅萬元，房租為何不能比照？這樣租屋家庭才有明確的節稅效果，並有意願申報。

但房客若申報租金收入，房東不是不出租就是調漲租金，是否又淪為「看得到吃不到」的政策？「至少有一些誘因，讓房客願嘗試著去申報，也才有機會打開租屋黑市。」呂秉怡說，就像是中醫療法，雖無法立竿見影，但好幾帖藥下來，例如租屋補貼、房東不得拒絕房客設戶籍、提高租金扣除額等，慢慢調養體質，逐漸讓租屋市場健康化。

房客 房東 租金補貼

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