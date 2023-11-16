囤房稅助長租金高漲？李同榮：一場大騙局的「打假球改革」

時代力量立法院黨團日前舉行記者會，批評囤房稅2.0的行政院版本，是「打假球改革」，對囤置空屋的投資客而言，不痛不癢。房市趨勢專家李同榮表示，囤房稅改革其實是各黨爭取選票的一場大騙局，不但對抑制房價無效，反而助長房東與投資客聯合囤房壟斷低總價市場，並助長租金年年高漲的後果。

李同榮直批，執政黨在2021年推出房地合一稅2.0重稅，但卻造成房價轉嫁反效果，政府明知稅制打房無效，但在受制反對黨壓力，只好拖到選前勉強提出囤房稅2.0改革，但卻把執行日延至明年，等於是在替新政府做決策，打假球事證明確。

反觀在野各黨對囤房稅2.0政院版本批評，除了主張稅率應再提高以外，仍然強調多房房東只要出租就免囤房稅，理由之一是怕租金轉嫁，但真正的目的就是為了百萬房東擁有的三百萬選票，卻不顧殘酷的事實是因為出租免囤房稅，所以房束繼續囤房、投資客繼續壟斷低總價市場，因此反對黨也是明打房、卻暗打假球。

時力立委王婉諭指出時力黨團主張訂出租減徵的配套規定，目的就是希望鼓勵空屋釋出到租賃市場。李同榮指出，這就是各黨在活化空屋的議題上共同的迷失，理由有二。第一，都會空屋結構不同，大都是中大坪數，非年輕人迫需的低價租屋市場。

第二，都會空屋持有目的不同，主要是期待房價增值，一旦房價不漲或跌，空屋自然會因拋售到交易市場而減少，稅制逼不了都會空屋到租賃市場，那是理論、不切實際。

李同榮指出，執政黨當初訂8萬戶空屋活化移轉到社宅目標，結果是近8萬戶包租代管卻不到1%是空屋移轉，這麼明確的事實，各黨難道還不能覺醒加重囤房稅是絕對無法逼出空屋到租賃市場，理由也只有一個「各黨都在打假球」。

李同榮認為，當今房屋稅基已陳舊不堪，要反映房屋實價，不要再疊床架屋，唯有把持有稅基打掉重來，將房屋稅與地價合一，並採實價課稅，稅基全面簡化，稅率適度降低，自住輕稅、持有越久稅率越輕、多房稅率應逐戶遞增，就可取代囤房稅與空屋稅，稅制朝向公平化。

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