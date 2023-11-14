娛樂稅與印花稅申報案件核定 上網查得到
新北市政府稅捐稽徵處表示，為提供簡便查詢管道及簡化稽徵作業，娛樂稅及印花稅按申報資料核定稅額公告案件，可自行上網查詢相關資料，呼籲民眾多加利用。
該處說明，地方稅稽徵機關按納稅義務人申報資料核定之案件，每單月的月底前會辦理公告，例如9月會公告7-8月娛樂稅申報案件，也會代替掣發核定稅額通知書及送達，並自公告日起發生核定及送達效力。
該處進一步指出，娛樂稅採自動報繳案件、印花稅以開立繳款書及彙總申報之案件，納稅義務人可利用財政部稅務入口網查詢及下載申報案件核定資料。
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