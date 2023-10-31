半數申報戶免繳稅 財政部：近年推動多項減稅措施

媒體社論報導「半數年輕人窮到免繳稅」，財政部今（31）日發布新聞稿澄清，主要是近年推動多項減輕所得稅措施，包含基本生活費、所得稅制優化方案、長照扣除額、隨CPI調高免稅額及扣除額等。

根據統計，110年度有305萬申報戶（約占全部申報戶47%）因減除免稅額及各項扣除額（或考量基本生活費不得加以課稅）後的所得淨額為零，而毋須繳稅。

同時所得淨額超過453萬元（適用最高稅率40%）的高所得申報戶占全部申報戶0.85%，繳納45.5%應納稅額，而綜所稅稅收持續成長，顯示須繳稅的申報戶持續貢獻所得稅收，政府並將稅收用在社福支出，綜所稅確實發揮所得重分配功能。

財政部指出，為優化稅制，近年推動多項減輕所得稅措施，包括106年度起每人基本生活所需費用無須課稅，且逐年調高基本生活費；107年度實施所得稅制優化方案，大幅調高弱勢族群適用的四項扣除額；108年度增訂長照特別扣除額12萬元。

此外依照所得稅法內建的減稅機制，財政部按物價指數上漲程度依法調高102年度、106年度及111年度適用的免稅額及扣除額，以符合量能課稅原則。

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