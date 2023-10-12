前8月房屋稅876.9億創新高 新竹縣稅收狂增11%

據財政部公布，今年前8月全國房屋稅共876.9億元，年增4.6%，創下歷史同期新高，觀察全台各縣市，以新竹縣上漲11.4%最多，新竹市年增9.4%居次，六都中，稅收增加最多為台中市9.1%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，由於部分縣市調升房屋稅稅基並改採差別稅率，且應稅房屋數量增加，因此擴充房屋稅稅收，前幾年新屋推案熱烈的區域最為明顯。

據財政部資料，各縣市今年前8月房屋稅稅收跟去年同期相比，大多有成長，新竹縣市囊括稅收成長前二名，新竹縣今年1~8月稅收共24.9億元，比去年同期增加11.4%，是全國房屋稅成長最多的縣市，新竹市1~8月稅收共19.7億元、年增9.4%，第三名為台中市，稅收108.2億元、年增9.1%。

至於稅收總額最高還是雙北，台北市1~8月稅收165.3億元，新北市140.1億元，不過雙北房屋稅年增幅僅2.4%、2.0%，是六都稅收漲幅最小的兩區。

住商不動產竹北文興加盟店店東林信宏表示，新竹縣市還是以竹科的就業人口為房市的主力客群，近幾年儘管政府打炒房，但新竹的剛性需求相當穩健，買方幾乎都為自住需要，且竹科工程師平均薪資高、消費力強，對於房價的接受度也高，故這幾年來建商推案常以高級住宅為訴求，新大樓推案踴躍，加上房價推升，目前新案開價已到8字頭，高價位的新成屋多，房屋評定現值高的社區應該不少，推估是稅收增加的主因。

綜觀2023年房屋稅稅源件數，新北市以196件居冠，台北市122件僅居第四高，但房屋稅收最多，郎美囡指出，房屋稅以房屋現值為稅基，各縣市評定房屋構造標準單價的規定各有不同，不過都與建材、路段有關，台北市平均屋齡高，然而這幾年危老、都更件數多，鋼筋、鋼骨造的大樓略有增加，且台北市房價高，雖然房屋稅稅基與市價有極大落差，但多少與市場行情成正比，故為稅收最高的區域。 資料來源／住商機構

商品推薦