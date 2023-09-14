等不到價跌認命進場？台南房地合一稅暴增58%

依據財政部資料，今年8月全國個人房地合一稅收39.3億元，比去年同期增加25%，為今年單月新高，也為歷年同期新高。大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，政府健全房市政策逐一上路，房價變動不大，觀望已久的買方等不到價跌決議進場，加上7月中旬新青安專案拍板定案，強化買方購屋意願，稅收轉為正向成長。

統計今年1~8月全國合計稅收227.8億元、年減4.4%，雖然總量仍低於去年同期，但觀察單月稅收有增溫跡象，台南市今年1~8月個人房地合一稅收17.6億元，跟去年同期比重跌23%，不過台南市8月個人房地合一稅收3.92億元、年增58.5%，創台南市14個月以來單月新高。

房地合一稅收王依然由台中市擔當，8月稅收7.58億元、年增35.6%，高雄市為六都中，唯一8月的房地合一稅收比去年少的區域，8月稅收4.8億元與7月相當，但比去年8月低4.6%。

郎美囡表示，今年買賣雙方持續試探價格底線，但賠售僅零星個案，未出現區域性價格崩跌，賣方若在2016年到2018年入手，大部分買在相對低點，今年出售價格有增值空間。

另外，7月平均地權條例子法上路後，預售屋限制轉售，在此之前擠出一波預售買氣，之後買方逐漸聚攏到成屋市場，且今年自用買盤撐場，因此有自住需求或商用需要的區域房市回穩。

如台南市先前因科技業議題房價飆升，政府強力打炒房讓買方擔憂套於高點，造成買氣下滑，但台南園區今年營業額超越竹科，又陸續有科技大廠布局南科的議題，新案價格一再創高，賣方出售多有增值，故稅收增加。

台南房市示意。圖 記者游智文／攝影