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自行車雙雄上半年獲利縮水四成 下半年出貨優於上半年

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）上半年財報陸續出爐，受到歐美通路持續去化庫存影響，兩家大廠上半年獲利同步縮水逾四成。法人預期，隨著庫存調整逐漸進入尾聲，下半年出貨可望優於上半年。

值得一提的是，巨大、美利達受惠於中國大陸中高階自行車持續熱銷，市場產銷量大幅成長，上半年占集團營收比重也明顯提高，帶動整體毛利率回升。

美利達今(11)日公布上半年合併財報，第2季稅後純益6.72億元，季增18.9%、年減29.4%，每股稅後純益2.25元；上半年稅後純益12.36億元、年減42.7%，每股稅後純益4.14元。

法人指出，中國大陸上半年占美利達集團的營收比重從10%提高到16%，在大陸產銷量成長及產品組合優化下，獲利逐步提高。

此外，美利達7月合併營收27.46億元，月增27.4%、年減15.6%，營收表現優於預期；累計前七月合併營收185.47億元、年減8.1%。

巨大公布上半年合併營收425.83億元，年減5.4%，稅後純益20.2億元、年減44.3%，每股稅後純益5.15元。第2季合併營收224.64億元，季增11.6%、年減1.2%，稅後純益11.82億元，季增41.3%、年減34.4%，每股稅後純益3.01元。

巨大指出，上半年受升息影響，致利息費用增加，業外利益減少，但毛利率來到21.3%，回歸疫情前水準；此外，因未分配盈餘稅增加、適用優惠稅率減少，以及所得稅費用上升等不利因素，造成上半年獲利縮水。

展望後市，巨大表示，由於總體經濟因素與市場進行庫存調整，今年對自行車產業而言，是產銷供應回復常態的調整年，也是對企業經營能力的考驗。

營收 巨大

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