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營業人收取押金 要課營業稅

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北報導

台北國稅局表示，營業人出租財產，除應於收取租金時依規定開立統一發票外，若有另外收取押金情形，應依照當年度1月1日郵政定期儲金一年期固定利率設算利息，按月計算銷售額並開立統一發票報繳營業稅；但如果收取押金期間未滿一個月，則不用計算。

營利事業收取押金不僅要設算利息收入課徵營所稅，同時還有營業稅問題，依營業稅法第4章第1節規定，營利事業有押金利息情況時，也要按月或按年開立統一發票給付款人。

營業人將其廠房、設備等財產出租所收取的押金，依加值型及非加值型營業稅法施行細則第24條規定，應按月以該年1月1日郵政定期儲金一年期固定利率設算押金利息，開立統一發票交付承租人；但營業人出租財產收取押金計息金額零星者，可申請改為按年計算押金利息，並於首月按全年之押金利息開立統一發票報繳營業稅，以簡化開立統一發票及報繳手續。

國稅局舉例說明，甲公司2023年1月1日出租廠房予給公司，收取押金新台幣200萬元，該年1月1日郵政定期儲金1年期固定利率為1.475%，設算每月押金利息為2,458元（200萬×1.475%／12），甲公司應按月開立銷售額2,341元及稅額117元（2,458／1.05×5%）的三聯式統一發票交付乙公司；甲公司也可申請改為按年計算押金利息，在2023年1月按全年的利息2萬9,500元 (200萬元×1.475%），開立統一發票並報繳營業稅。

官員表示，營業人出租財產收取租金及押金，如僅就租金收入開立統一發票，押金部分未依規定設算利息報繳營業稅者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，應儘速向所在地國稅局分局、稽徵所、服務處申請自動補報並補繳所漏稅款，可依《稅捐稽徵法》規定，加息免罰。

統一發票 營業稅

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