鼓勵手機報稅 國稅局淡水所：獎金最高20萬元
每年五月就是民眾的報稅季節，北區國稅局淡水稽徵所也呼籲，請民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」在家完成申報，而今年是手機報稅的第三年，手機報稅3.0新增了現金繳稅功能，讓繳稅方式更多元，同時也有試辦附件上傳功能，另外還可以參加抽獎，獎金最高20萬元。
北區國稅局淡水稽徵所股長林美慧表示，手機報稅不用下載APP、也不用讀卡機插卡、直接使用手機上網，使用網路申報或手機報稅都可以採用「行動電話認證」進行身分驗證，只要手機門號是民眾自己申辦的門號，就可以採「行動電話認證」。驗證成功系統會帶出所有申報資料，民眾就可以直接進行報稅。
淡水稽徵所表示，呼籲民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」鼓勵民眾在家報稅，財政部還有「在家ｅ報稅 好禮大FUN送」的抽獎活動，獎項有在家網路報稅獎、手機報稅加碼獎及E化繳退稅加碼獎，獎金最高20萬元，只要在家自行以網路報稅、手機報稅或符合稅額試算線上回復確認完成申報者即可參加抽獎。
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