快訊

吳宗憲老婆難得露臉！ 張葳葳凍齡美貌令人驚豔

客人給一星負評...店家肉搜個資「還PO網公審」 網炸鍋留言灌爆

鼓勵手機報稅 國稅局淡水所：獎金最高20萬元

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
北區國稅局淡水稽徵所也呼籲，請民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」在家完成申報，還可以參加抽獎，獎金最高20萬元。 圖／紅樹林有線電視提供
北區國稅局淡水稽徵所也呼籲，請民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」在家完成申報，還可以參加抽獎，獎金最高20萬元。 圖／紅樹林有線電視提供

每年五月就是民眾的報稅季節，北區國稅局淡水稽徵所也呼籲，請民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」在家完成申報，而今年是手機報稅的第三年，手機報稅3.0新增了現金繳稅功能，讓繳稅方式更多元，同時也有試辦附件上傳功能，另外還可以參加抽獎，獎金最高20萬元。

北區國稅局淡水稽徵所股長林美慧表示，手機報稅不用下載APP、也不用讀卡機插卡、直接使用手機上網，使用網路申報或手機報稅都可以採用「行動電話認證」進行身分驗證，只要手機門號是民眾自己申辦的門號，就可以採「行動電話認證」。驗證成功系統會帶出所有申報資料，民眾就可以直接進行報稅。

淡水稽徵所表示，呼籲民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」鼓勵民眾在家報稅，財政部還有「在家ｅ報稅 好禮大FUN送」的抽獎活動，獎項有在家網路報稅獎、手機報稅加碼獎及E化繳退稅加碼獎，獎金最高20萬元，只要在家自行以網路報稅、手機報稅或符合稅額試算線上回復確認完成申報者即可參加抽獎。

淡水 加利 門號

延伸閱讀

柯文哲520淡水辦政見會 訴求化解仇恨誤解

淡水後備旅士兵不明原因墜樓 軍方調查中

預立醫療照護諮商簽署 淡水馬偕醫院員工親屬參與

【看！新聞】被政府坑了！？理財顧問教你報稅省錢攻略

相關新聞

鼓勵手機報稅 國稅局淡水所：獎金最高20萬元

每年五月就是民眾的報稅季節，北區國稅局淡水稽徵所也呼籲，請民眾多加利用「手機報稅」、「網路申報」在家完成申報，而今年是手機報稅的第三年，手機報稅3.0新增了現金繳稅功能，讓繳稅方式更多元，同時也有試辦附件上傳功能，另外還可以參加抽獎，獎金最高20萬元。

海關提供稅則預審便民措施 近三年申請逾3千件

財政部關務署今（16）日表示，為促進貿易便捷並加速貨物通關，業者若想瞭解擬進口貨物應歸列的稅則號別，可依關稅法第21條規...

節能家電退稅2千優惠延長將闖關 立委喊加碼

列為財政部優先法案的《貨物稅條例》修正草案，擬延長節能家電退稅2,000元優惠二年，明（17日）、後（18日）二日可望在...

財政部：對馬、印、泰平板玻璃課反傾銷稅 最高129.32%

財政部今（16）日公告自5月22日起，針對自馬來西亞、印尼、泰國產製進口的浮式平板玻璃課徵反傾銷稅，為期五年，稅率在0%...

傳電子發票平台有資安疑慮 財政部：密碼弱點已改善

媒體報導有白帽駭客反映使用營利事業預設密碼即可登入財政部電子發票整合服務平台，恐有資安疑慮。財政資訊中心今（16）日澄清...

大宗物資 降稅到年底

行政院副院長鄭文燦昨（15）日召開穩定物價小組會議，減徵七項關鍵原物料稅負期限本來至6月底，決議加碼延長至12月底；國際...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦