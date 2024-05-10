足球／全國少年盃宜蘭開賽 118隊爭奪冠軍榮耀
全國春季最盛大的U12足球賽事「2024全國少年盃足球錦標賽學校組」今天在宜蘭縣熱血開賽，全台共118隊的熱血足球小將們將要在5月10至14日，為期5天的賽事中爭奪最高的冠軍榮耀。
今年全國少年盃足球錦標賽移師台灣足球重鎮宜蘭，這個有著順安國中、宜蘭高中等足球強權的縣市孕育出不少優秀足球選手，中華男足代表隊主力前鋒游耀興正是出身於宜蘭高中的好手。
在聽取多方建議後，今年少年盃做出多項變革，第一賽事期間避開清明連假，讓參賽的學校和俱樂部免於煩惱清明連假期間的交通與住宿問題，也讓小球員們可以跟家人一同度過清明假期；第二則是將學校組與公開組分別舉辦，考量公開組球員大多無法向學校請公假外出比賽，以及過往公開組只能安排周末造成晉級複賽隊伍需於隔周回到比賽場地進行複賽的舟車勞頓，今年度特別將公開組移至暑假7月11至16日同樣於宜蘭縣舉辦，讓參賽隊伍的小球員們無須擔心交通及請假問題。
少年盃學校組共有男女生4年級、5年級以及6年級等6組，分別在宜蘭運動公園複合式運動場以及國立宜蘭高級中學兩地熱血開踢，5月14日各組季軍戰將於Youtube CTFA TV直播，冠軍戰則是於愛爾達體育四台以及Youtube CTFA TV頻道現場直播。歡迎球迷朋友到比賽現場為小朋友加油，或是鎖定轉播一同與小球員們享受最純真的足球樂趣。
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