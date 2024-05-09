房市爆520慶祝行情 北台推2100億、百億案齊發

根據住展雜誌統計，今年北台灣520檔期新成屋、預售屋預估推案量約2134億元，為2021年以來高點，較去年實際推案量增加約313億元，年增幅約17％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2021年到2023年，政府祭出多項打房調控，包括房地合一稅2.0、預售屋實價揭露，央行連續升息，平均地權條例上路，禁止預售時期房產轉售，建商姿態軟，520檔期推案都未達2000億元大關。

不過，新青安也助攻市場信心，房市資金因股市大漲而豐沛，地震因素讓新屋產品討到便宜，加上低首付行銷奏效，建商打鐵趁熱，今年從329到520檔期新案大舉進場，520檔期重新站回2000億元。

今年北台灣520檔期主力區北北桃，共推約2036億元，新北市約1027億元最多，有四案預估推上百億元，分別為土城區「新濠岳」、三重區「RiVER PARK」、中和區「METRO PARK」，林口區「春木林文化三路一段案」。

另在板橋區、五股區、淡水區也有30-60億元的區域指標案登場。

桃園市與台北市各約526億元、483億元，桃園市百億元指標案為大園區的「璟都航空城」，中路重劃區也爆出房市大量能，「璟都仰目」與商辦案「NFC環球經貿中心」，各有約80億元、90億元的量能。

在329檔期表現亮眼的台北市，520檔期接續的百億元大案為文山區的「潤隆萬芳路案」，中正區、中山區、北投區也都有六、七十億元的指標案。

新竹地區供給仍少，僅寶佳旗下益展建設於東區推出預估案量50億元新案，其餘的案量則偏小，或為二線地帶推案，主要是建商看好後市不心急進場，以外圍推案，或去化餘屋為主。

陳炳辰表示，雖然下半年美國大選讓市場資金變數多，新版囤房稅上路也會些許影響房市，新政府團隊是否有新政上路亦得留意，惟都不算太直接的干擾，除非有相當重大意外，否則短期還澆不熄熱度，建商推案信心不減。 資料來源／住展雜誌 資料來源／住展雜誌 資料來源／住展雜誌

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