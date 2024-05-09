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消費者有福！iRent 導入油電休旅 CROSS HYBRID

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
再添油電新車型，TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID進駐iRent。業者提供
再添油電新車型，TOYOTA COROLLA CROSS HYBRID進駐iRent。業者提供

神車助攻春遊！共享汽機車 iRent 9日宣布正式導入 COROLLA CROSS HYBRID，作為熱銷油電休旅，COROLLA CROSS HYBRID 除了舒適環保的油電系統外，更配備了無線 APPLE CarPlay®及Android Auto™、全速域 ACC 等配備，為移動體驗增添更多科技與樂趣。

慶祝 COROLLA CROSS HYBRID 正式上線，即日起至5/31 (五) ，平日承租 COROLLA CROSS HYBRID 出遊 (單筆訂單時長達到6小時，汽油車版本也適用) ，即可於隔日獲得 COROLLA CROSS 平日60分鐘折抵券1張 ，民眾可趁著這段期間把握機會，預約 COROLLA CROSS HYBRID 出遊去。

iRent 持續導入多元車款，滿足各式移動情境，而本次導入的「油電版神車」COROLLA CROSS HYBRID，擁有豐富的科技配備，透過高效率的油電複合動力系統，同時可體驗純電模式下的寧靜舒適及油電車充沛的加速性能，提供既環保又高效的駕駛體驗。

而在移動過程中，COROLLA CROSS HYBRID 車機提供APPLE CarPlay®及Android Auto™無線連接，無須另外準備傳輸線，讓車內影音體驗更加升級。此外，在租車時許多用戶非常關注的安全問題上，COROLLA CROSS HYBRID 搭載TSS 2.0主動安全系統，車距維持、車道循跡輔助、預警式防護等主動安全配備，也將守護著會 iRent員的每一趟旅程。

透過不同優惠活動組合，iRent 會員可以用更實惠的價格租到 COROLLA CROSS HYBRID！而為了助攻出遊民眾，6/30 (日) 前用戶只需以每小時175元價格購買「時數超值套組」iRent 時數，並於預約選擇「租一天只付九小時」專案牌卡，即可用1,575元的租金便宜租用神車一整天。

除了優惠活動外，為慶祝新車上線，即日起至5月31日 (五) ，只要在平日租用 COROLLA CROSS HYBRID 超過6小時，隔日就能獲得額外的 COROLLA CROSS 車款平日60分鐘折抵券。

CarPlay iRent 環保

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