管理前哨站／落實執行力 創造績效

管理工作不是主管一個人在單打獨鬥，而是組織成員共同努力在執行。質言之，管理的本質是透過組織系統運作，徹底落實執行，將前段規劃的完整方案，逐一展開，付之執行，轉換為期望而有貢獻的績效。

組織規模無分大小，地域不分國內外，沒有產業之分，沒有層級之別，只有落實執行，交出漂亮成績單，才是管理的王道。組織結構可以區分為三個層級，高階層、中階層、基層，各層級管理的核心工作各有所司，任務的著眼點雖然不盡相同，但是經理人位居領導要職，展現執行力的要求與力道則不分軒輊。

管理工作出現失誤，導致績效不彰，原因很多，追根究柢常發現問題出在執行力走了樣。經理人規劃的管理方案，信誓旦旦，充滿信心，設想周到，配合得宜，似乎天衣無縫，成功可期。然而透過組織層級執行結果，不是出現偏差，就是績效不如預期，留下績效不彰的遺憾。

公司在規劃方案時處於靜態思考，干擾較少，思慮周延，規劃方案看似容易，但交付執行時，受到許多因素的影響，要徹底執行就有些難度了。例如第一線執行人員的共識、認知與心態，配合能力，認真程度，外界干擾，以及其他不可預期的因素，都可能使方案在執行時被打了折扣。

要克服這些困難，責任就落在經理人肩上。經理人扮演管理樞紐的角色，負責領導部屬執行方案，公司寄予滿滿的期待。現代企業及政府機關，在甄選經理人及領導人時，紛紛把執行力列為重要評選項目。經理人為有效達成組織所賦予的目標，以下三大方向是展現執行力的關鍵。

一、坐而言不如起而行：俗語說得好「說一丈，不如做一尺」。執行是一種動態性的工作，重點在於「起而行」，而不是坐在辦公室「畫山畫水」，光說不練。天下沒有白吃的午餐，管理工作只有落實、努力去做才會有績效。

創造組織績效需要匯集、整合所有成員的力量，群策群力，經理人應該展現執行力，發揮落實執行的真功夫。

二、執行力需要有巧思：部屬來自四面八方，生活背景，個人素養，學習歷程，技術專長，工作習慣，都存個別差異，光要他們聚集在一起已經不容易了，要求他們朝組織目標努力，對經理人而言確實是一項挑戰。

經理人展現執行力，要有靈活的巧思與鼓勵。激發部屬發揮潛能，鼓勵樂在工作的熱情，熱誠參與，劍及履及，共同努力達成目標。領導是要走在部屬的前面，號召「跟我來」的熱情，積極向前行；而不是自己走在後面，卻催促部屬「趕快努力去做」。領導風格不同，執行績效當然會有天壤之別。

三、賦權取代單純授權：以往說授權常會被誤解，以為經理人授權後就是部屬的責任了，其實不然。現代管理主張授權不授責，除了授權之外，還要進一步賦權，以賦權取代單純授權，經理人即使授權還是要為管理成敗負全責。

賦權是指經理人授權後，還要審視部屬的工作狀況，給予必要的指導及協助，幫助解決執行過程所遭遇的種種困難，使工作進行得更順利，績效更卓著。

萬事皆備，只欠東風。管理工作規劃再完美，若差了執行力也是寸步難行。組織創造卓越績效過程中，執行力扮演管理工作最後一哩路的角色。

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