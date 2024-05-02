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興富發今年5大案交屋 明年起拚完工量800億起跳、將進入入帳高峰期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

興富發（2542）近年除了住宅外，亦轉攻商辦商機，擴大布局，且今年起有五大案將進入完工交屋階段，完工金額約可達359億元，營運將漸入佳境，明年起更將有800億元的新屋完工量，2027年則來到千億元以上，進入入帳高峰階段。

興富發今年有住宅4案、商辦1案可完工認列，包括「站前新銳」、「愛琴海」、「愛情河左岸」、「文心愛悅」及商辦案「興富發T1」，其中文心愛悅已經開始陸續交屋，其餘則要等到第3季起才會開始交屋認列，且住宅案部分幾乎都已經完銷或接近完銷，因此下半年營運將急起直追，而位在內湖的商辦案「興富發T1」則採先建後售模式，2月開始銷售後，目前已售3、4成，未來賣一戶就可以認列一戶。

商辦案方面，興富發今（2）日首次推出總銷80億元的微型商辦「市政萬象廣場」，目前已售近六成，力拚2028年下半年完工認列。興富發指出，近年自媒體發達下，小型事業體發展蓬勃，且政府又補助青年創業基金，掀起年輕人創業風潮，小型工作室需求增大，像市政萬象廣場銷售狀況就相當不錯，若需求持續擴大，集團手上現有的商業區土地可能會規劃成微型商辦模式，當然，未來也不排除會持續加碼布局30到50坪的微型商辦。

法人指出，近期新青安政策，刺激房市買氣，尤其以低總價住宅最為熱絡，另一方面，商用不動產受惠台商回流、青年創業等，市場也相當熱絡，且近年政府祭出不少打房政策但「打住不打商」，多少也讓資金流向商用不動產，加上返台資金即將解禁，未來有望持續活絡，而以住宅、商辦兩大並進的興富發將可直接受惠。

展望未來，興富發到2029年新屋完工金額總計將達4,485億元，今年五大案合計完工量約359億元，營運將漸入佳境，可較去年成長，2025、2026年起更將有800億元以上的新屋完工金額，2027年則來到最高峰的1,131億元。至於目前土地庫存量方面，有約2.5萬坪，總銷約809億元。

商辦 興富發

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