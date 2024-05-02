觀光復甦！雲品今年力拚住房、宴會營運將雙雙成長

觀光業復甦，雲品國際今年第一季營收創同期新高，雲品總經理丁原偉表示，由於結婚對數減少，宴會整體市場今年不太樂觀，但旗下君品Collection委託據點持續擴張，加上國際客回流，住房率也有所提高，今年住房、宴會營運將雙雙成長。

丁原偉表示，今年宴會市場供過於求，而結婚對數從14萬對降至12萬對，總量減少，且至少有20%的新人不辦婚宴，桌數也變少，大多以15桌到25桌為主流，桌價則呈現高價與低價的兩極化趨勢。

但丁原偉說，旗下君品Collection靠著風格化的場地和餐飲服務，仍能保持成長趨勢的基本盤，已經成為集團小金雞，今年貢獻獲利程度會進一步成長。

雲品國際Collection現有12家委託經營據點，目前籌備中的蘇卡利漫活、雲品酒店杭州、宜樂安平外，新據點為雲品與興悅地產公司合作聯合開發的南投埔里福興溫泉案，已於3月27日動土，將打造6棟溫泉別墅及一棟兩層樓做為餐飲宴會的服務會館，預計2025年底到2026年中完工並試營運。

丁原偉表示，Collection平台這個月還會再新增3個據點，未來將帶動獲利動能進一步成長，預計今年獲利占比將從2成增加到3成。

而在住房方面，丁原偉指出，台北君品第一季住房率近8成，平均房價約5300元，國際客也大幅回流，其中日本客不少，他看好今年因委託經營據點陸續投入，可望維持營運動能，使住房與餐飲業績同步穩健成長。

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