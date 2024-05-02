正隆連兩年獲遠見低碳營運楷模獎 入列ESG年度36強企業

因應全球碳中和供應鏈挑戰與趨勢，正隆（1904）積極推動淨零生態系，加速產業低碳轉型，2日獲頒2024年第20屆《遠見》ESG低碳營運楷模獎，並入列ESG年度36強企業，是唯一上榜紙業且連續兩年獲獎。

評審肯定正隆致力「資源全循環」，開創全台最大回收紙再生規模，並攜手上下游產業鏈夥伴建置我國造紙產業碳資料庫，每年貢獻減碳12,000公噸；且持續投入研發，透過一張紙為全球氣候危機及台灣淨零尋找自然為本的永續解方。

正隆副總彭木祥於受獎時表示，正隆透過聚焦三大面向：3R PLUS全循環、淨零生態系、國際級永續治理，持續推動低碳綠能與永續智慧造紙；自去年起組成1+N碳管理示範團隊，推動造紙產業全面系統化轉型，將減碳經驗擴散至更多產業鏈夥伴和同業，以減緩全球淨零法規政策，如碳費徵收、CBAM碳關稅對產業的衝擊。

近年來，面對全球淨零轉型趨勢，對內，正隆積極推動低碳智慧造紙，是台灣第一家導入智能產銷的紙業公司，迄今推動480件智慧節能專案，減碳超過77,000公噸；對外，更不吝將減碳實務經驗分享給上下游產業鏈，自2018年起推動本地回收供應鏈轉型輔導專案、首創造紙業供應商ESG大會，去年並組建正隆「1+N碳管理示範團隊」政策，成功串聯上下游夥伴，包含原物料、設備商，和下游工紙與紙器客戶等20家成員，培力40位產業碳管理師，輔導企業進行ISO14064-1組織碳盤查及ISO 14067產品碳足跡盤查，完成台灣首例工業用紙碳足跡盤查，更帶動減碳綠色投資超過2億5,000萬元，協助整體產業鏈每年減碳達11,969公噸、節省成本5,509萬元，強化產業氣候永續韌性。

前瞻全球減塑商機，正隆秉持「3R：Recycle回收、Reduce節能、Reuse循環」製造原則，積極開發輕薄短小包裝紙箱，幫助供應鏈脫碳，應用100%回收瓦楞紙，研發低基重(g/M2)環保水稻抑草紙，取得我國農業部農糧署第一張適用於水稻之有機農業資材抑草紙認證。

經實測，正隆環保抑草紙不僅能減少23倍的雜草量，協助解決有機水稻耕種的缺工問題，更能扭轉傳統塑膠地蓆難分解、農藥殘留物的土壤危害。持續深化生質能和生物質的應用，結合製造鏈紙品、能源、水3大循環，正隆於2022年開創3R PLUS循環經濟藍圖，透過擴大再生料源、再生技術及效率優化落實減廢及減碳。2023年替代燃料率高達15.72%，年增5.4%，取代煤炭量達91,618公噸。領先同業啟動全集團生產線的減排管理政策，正隆集團子公司逾八成已取得ISO 14064-1第三方查證，超前金管會規定，深化氣候低碳轉型韌性。

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