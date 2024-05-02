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「西華富邦」原住戶超狂 6.6億現金、加碼打包兩間高樓戶

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
據實價登錄網最新資料顯示，大直豪宅「西華富邦」原住戶加碼，以6.6億元無貸款一次打包兩間高樓層戶別，每坪單價約220~221萬元。台灣房屋提供
據實價登錄網最新資料顯示，大直豪宅「西華富邦」原住戶加碼，以6.6億元無貸款一次打包兩間高樓層戶別，每坪單價約220~221萬元。台灣房屋提供

據實價登錄網最新資料顯示，大直豪宅「西華富邦」原住戶加碼，以6.6億元無貸款一次打包兩間高樓層戶別，每坪單價約220~221萬元；此外，「西華富邦」中樓層也有新鄰居，一自然人同樣以無貸款入手一戶，總價約2.4億元、每坪單價209.6萬元，「西華富邦」兩百萬俱樂部身價屹立不搖。

同為兩百萬俱樂部成員，松山區豪宅「潤泰敦峰」，1月交易中樓層，總價1.68億元、每坪192.1萬元，共107.46坪。

由於目前「潤泰敦峰」15樓以下的每坪單價仍在200萬元內，這次成交的中樓層192.1萬元，符合該社區樓層行情，凸顯中樓層戶算是兼顧視野和價格的選擇。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，《平均地權條例》需要新修法上路後，法人購買豪宅的案例銳減，不過企業主或高資產族，獲取股利或公司盈餘分配後，仍會期望將資金投入相對抗跌保值的房地產。

張旭嵐指出，企業主對自家社區環境熟悉，再加購同層隔壁戶，或直接買其他樓層兩戶的情況相當常見，方便家人之間就近彼此照顧，也可兩戶打通擴充居住空間，持有多戶也提高在管委會的話語權，都是常見的富豪資產布局規畫。

富邦 豪宅

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