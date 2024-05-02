豪宅也衝了？ 「西華富邦」住戶砸6.6億再買兩戶

實價揭露，大直豪宅「西華富邦」原住戶加碼，以6.6億元無貸款一次打包兩間高樓層戶別，單價約220~221萬元；另外中樓層也有一自然人以無貸款入手一戶，總價約2.4億元、單價209.6萬元，站穩兩百萬俱樂部。

同為兩百萬俱樂部成員，松山區豪宅「潤泰敦峰」，1月交易中樓層，總價1.68億元、每坪192萬元。目前「潤泰敦峰」15樓以下的單價仍在200萬元內，這次成交的中樓層192.1萬元，符合該社區樓層行情，凸顯中樓層戶算是兼顧視野和價格的選擇。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例修法上路後，法人購買豪宅的案例銳減，不過企業主或高資產族，獲取股利或公司盈餘分配後，由於不動產抗通膨，仍會期望將資金投入相對抗跌保值的房地產。

她表示，企業主對自家社區環境熟悉，再加購同層隔壁戶，或直接買其他樓層兩戶的情況相當常見，方便家人之間就近彼此照顧，也可兩戶打通擴充居住空間，持有多戶也提高在管委會的話語權，都是常見的富豪資產布局規畫。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，截至目前為止，今年台北市單價200萬豪宅交易，共計5筆，另外還有信義區「皇翔御琚」低樓層，總價4.5億元、單價222.4萬元；大安區「One Park Taipei元利信義聯勤」中高樓層，總價約4.24億元、單價279.4萬元，都是自然人以無貸款的方式入手。

第一建經研究中心副理張菱育指出，自從去年7月《平均地權條例》上路，私法人買受住宅須經許可制，因此明顯從新法案上路之後，以法人名義購置豪宅的交易大減，改以自然人登記居多。

相較於用法人名義買房，低調的富豪不僅可以選擇隱匿個人資料，減少購屋被關注的機會，且地價稅和房屋稅還有選擇自用住宅稅率的彈性，繳納稅負更為輕省；也由於現金的豪宅貸款上限僅4成，在成數有限的情況下，口袋深厚的富豪，索性無貸款出手，既可加速購屋流程，也能為未來房屋融資保留空間。

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