三陽蟬聯4月銷售冠軍 市占率達40.8%

機車4月銷售成績出爐，總掛牌數6萬1132台，三陽以2萬4921台、40.8%的市占率蟬聯單月冠軍，光陽則以1萬8197台，市占率29.8%緊追其後，山葉則為8803台，市占率14.4%，Gogoro為3850台，市占率6.3%。

累計1~4月，三陽銷量達9萬2316台，市占率42.3%，光陽為5萬9464台，市占率27.2%，山葉3萬5139台，市占率16.1%，Gogoro為1萬1171台，市占率5.1%，市場總銷量也突破20萬來到2萬18406台。

三陽表示，4月總領牌數量6萬1132台，較3月減少3884台，推測因上月底天候不佳影響整體買氣。

三陽指出，在1月新發表的水冷機種JET SL+持續熱銷，4月仍有有高達4810台的領牌數量，帶動整體JET系列銷售共6564台，而不論在國民車系的WOO、活力、全新迪爵，時尚流行的CLBCU、Fiddle車系、或是運動性能的DRG、MMBCU也都穩定的銷售，因此三陽在4月市占達到40.8%，穩居銷售冠軍。

三陽指出，考量5月納稅季的到來，國民車款迪爵續推出汰舊換新最高補助2萬3800元的優惠，讓通勤族在購車上能更輕鬆；適逢母親感恩季的到來，女性車款CLBCU和Fiddle LT購車享最高補助萬11300元，並搭配持續推出的分期24期0利率，讓辛勤的媽媽或愛漂亮的女生也都能輕鬆購買好車。

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