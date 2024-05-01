榮剛連續三年榮登公司治理評鑑前5%

榮剛材料（5009）恪守落實公司治理，連續三年蟬聯「公司治理評鑑前5%」展現榮剛在維護股東權益及平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及推動永續發展等，四大構面綜合評鑑指標中獲得肯定，於多家接受評鑑的上市櫃公司中脫穎而出。

榮剛表示，公司治理的要求隨著國際趨勢與時俱進，須將公司治理融入企業文化，才能維持在前5%，而主管機關從公司治理藍圖、上市櫃公司永續發展路徑圖，到近期永續發展行動方案，一再揭示公司治理的內涵，要隨國際趨勢改變。榮剛近年長期耕耘各項公司治理表現，以持續升級企業永續發展與強化企業競爭力。無論在董事會運作、資訊揭露等各面向，往往落實的比主管機關規範及要求更多、更早、更快。

在強化董事會結構與運作方面，榮剛積極落實董事多元化政策，其成員專業能力涵蓋企業策略與管理、會計稅務、財務金融、法律及鋼鐵產業等多元專業領域，為公司選任符合永續營運所需的專業人才；榮剛亦重視董事會組成之性別平等，自2019年即新增一席女性董事，促進董事會組成與結構多元發展。為發揮監督職責，達到強化董事會職能的目標，榮剛於董事會下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」，並優於法規成立「提名委員會」，藉由功能性委員會專業分工及超然獨立的立場，協助董事會決策並發揮效能。為了追求董事會運作精進，每三年聘請外部專業機構進行董事會績效評估，並於2022年取得中華公司治理協會評估證書。

在提升資訊透明度、即時性上，榮剛多年來均提早公告中英文財務報告、積極辦理法說會、同步發布中英文重大訊息；此外，亦個別揭露董事酬金資訊，並提報股東會，且成為首批以視訊輔助方式召開股東會之公司之一。超越法令的資訊揭露，以實際行動落實股東即時知權利。

近年ESG成企業顯學，為推動永續發展也是公司治理的重要一環，落實永續風險管理，榮剛時刻關注可能威脅公司營運的全球新興風險，識別出主要營運風險包含「供應鏈風險」、「財務風險」、「管理風險」、「環境風險」、及「其他風險」五大類，並進一步訂定與各風險相關之處理作業程序，提升與確保公司風險管理落實與發揮功效。榮剛同時依循氣候相關財務揭露TCFD框架，盤點分析氣候相關之轉型風險、實體風險及機會，且著手制定中期、長期減碳目標，並積極朝向2050淨零碳排邁進，攜手供應鏈一同加速轉動綠色循環經濟。

榮剛累積多年公司治理及永續領域的努力後，也獲得其他多項獎項的肯定，包括去年榮獲「2023外資精選台灣100強（Taiwan Best-in-Class 100）」與財團法人二十一世紀基金會「2023淨零產業競爭力卓越獎」特優獎。2024年榮剛也將持續深化在企業環境(E)、社會(S)、治理(G)等議題的發展，朝向公司治理典範企業策進。

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