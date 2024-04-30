基隆廠遭疑倒廢土？台肥：去年已澄清 若有不法請向檢調告發
台肥（1722）基隆廠去年遭爆，疑違法傾倒營建廢土，近期仍有議員質疑，台肥購買的沃土價格遠低市價；對此，台肥30日表示，去年廢土一事，公司當下已立即澄清，今再特此說明並強調，南港C4土方運出及基隆一廠土方運入為各自獨立二案，台肥悉依法定程序委由「遠揚營造廠」承攬，若外界針對本案握有具體不法事證，請向檢調單位告發，或提供本公司依法究辦。
對於廢土傾倒案，台肥今發布四大聲明表示，第一台肥南港C4與基隆一廠土方，分屬兩個獨立案件，並未將C4營建廢土運至基隆傾倒的事情；其中基隆一廠依據基隆市政府核定水土保持計畫，向台北市合法土資場「國際」辦理購土，並同時副知基隆市政府在案，相關單據均有案可稽。
另外南港C4案土方出土，經台北市政府核定後，陸續將出土運送至新竹縣「全民」合法土資場，並未將C4之營建廢土運至基隆一廠；還有本案基隆市政府曾在2023年2月2日、3日派員至台肥基隆一廠勘查並做土壤檢測，土壤重金屬數值皆符合法令規定。
第二台肥指出，有關2022年9月14日會議為工地討論方案，因有適法性疑慮，在簽核過程中即被否決並未執行；第三有關基隆一廠水土保持計畫書列有採購沃土1,000餘萬元費用，公司並未編列執行，更無台肥高層與承包商共同掏空整治預算等情事。
第四，台肥重申南港C4案土方運出，及基隆一廠土方運入為各自獨立二案，台肥均依法定程序委由「遠揚營造廠」承攬，若外界針對此案有具體不法事證，請向檢調單位告發。
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