被指傾倒營建廢土一事 台肥再發四點聲明澄清

針對台市議員質疑台肥（1722）將南港C4營建廢土運到基隆傾倒、疑有不法一事，台肥30日再發聲明，強調C4開發土方運棄及基隆一廠購土皆依法行事，並提出四點澄清。以下是聲明全文：

本案已於去（112）年因媒體披露而提出澄清，特此如下：

一、台肥C4與基隆一廠土方，分屬兩個獨立案件，並無將C4營建廢土運至基隆傾倒之情事。

(一)基隆一廠依據基隆市政府核定之水土保持計畫，向台北市合法土資場「國際」辦理購土，並同時副知基隆市政府在案，相關單據均有案可稽。

(二)南港C4案土方出土，經台北市政府核定後，陸續將出土運送至新竹縣「全民」合法土資場，並未將C4之營建廢土運至基隆一廠。

(三)本案基隆市政府曾於112年2月2日及3日派員至本公司基隆一廠勘查並做土壤檢測，土壤重金屬數值皆符合法令規定。

二、有關111年9月14日會議僅為工地討論方案，因有適法性疑慮，於簽核過程中即被否決並未執行。

三、有關基隆一廠水土保持計畫書列有採購沃土一千餘萬費用，本公司實際並未編列，更無台肥高層與承包商共同掏空整治預算等情事。

四、綜上，本公司C4案土方運出及基隆一廠土方運入為各自獨立二案，本公司悉依法定程序委由「遠揚營造廠」承攬，若外界針對本案掌握有具體不法事證，請向檢調單位告發或提供本公司依法究辦。

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