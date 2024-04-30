投資逾65億元 信義兒福公辦都更啟動招商

國家住都中心30日公告台北市「信義兒福B2基地公辦都更案」招商，公開徵求出資人，受理申請至8月26日，全案投資預估超過65億元，邀請國內外優質團隊踴躍投標，共同打造耐震新創聚落，營造友善職住生活。

國家住都中心表示，「信義兒福B2基地」位於忠孝東路五段北側，緊鄰信義計畫區，為四面臨路完整街廓；面積共0.81公頃，使用分區為第三種住宅區，步行6分鐘即可達捷運市府站，基地區位絕佳。本案可申請「TOD 2.0 計畫專案」及「台北市防災型都更專案」，預估容積獎勵將突破50％。

「信義兒福B2案」的評選將透過一次申請、二階段審查方式進行，出資計畫書中應提出整體開發構想、建築設計、營建及管理維護計畫、權變及財務計畫等內容；另外，保障私地主居住權益與更新後建物動線與分管機制的規劃，也是重要評分項目。

國家住都中心指出，「信義兒福B2基地」土地產權以國家住都中心及台北市政府為主，合計占93.98%，招商前更已取得私地主參與意願超過9成，產權單純、參與都更意願高，預期未來將順利推動。

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