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統一超致股東報告書出爐 羅智先：將持續投資以適應數位驅動時代

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一超（2912）致股東報告書出爐，董事長羅智先、總經理黃瑞典在文中提及，疫情紓緩後在社會生活層面上的種種改變與不變，動盪與不定對於商業環境、營運模式和組織行為都產生了不可逆轉的演化。統一超以「生活品牌」為核心主軸，致力架構生活服務平台，提供滿足消費需求、即時便利的商品與服務，展現韌性和應變力，持續創建新高里程。

報告書中並提到，集團將持續投資未來，特別是持續投資於轉化組織營運模式以適應數位驅動時代的來臨，奠定長期穩定發展更堅實的基石。過去、現在和未來，每一年都是最好的時刻，也是最壞的時刻。企業經營是一場永無止境的馬拉松，有挑戰，更有機會。

統一超在所有轉投資事業共同努力下，2023年合併總營收及稅後淨利分別為3,170.4億元及126.6 億元，營收首度突破3,000億大關，獲利也創下歷史上第二高紀錄，僅次於2017年含星巴克交易案的一次性影響數。

統一超2023年實現「全鄉全店、全天服務」全新里程碑，從最北的東引門市到最南端的鵝鑾鼻門市、最高的神木門市到離島蘭嶼門市。此外，每年持續積極布建智慧零售版圖，開設拿了就走的智慧超商 X-STORE 7，店內導入自動偵測、即時分析，手機自助結帳功能，徹底落實免排隊結帳，積極打造智慧超商。

在商品方面，鮮食持續深耕自有品牌，與多家星級餐廳、名店名廚長期策略聯盟，提供多元美味的料理；並與米其林餐飲品牌合作，於2,000多家門市引進創意與美味的素蔬食商品，滿足追求健康營養的消費需求。

在 CITY CAFE 及 CITY PRIMA( 精品咖啡 ) 的經營，持續推出豐富多元的風味飲品與聯名商品，搭配行動隨時取服務，打造隨時買、到店取的便利模式。同時，推出經典人氣商品思樂冰，霜淇淋搭配全新泰奶、芒果、統一布丁等不同風味，創造消費者的週末小確幸，引起熱議並大獲好評。

在服務方面，積極與電商平台合作，提供全台最綿密、快速的寄取件服務網絡，推出「包裹安心取」提供消費者安心便利的服務，並透過自營平台「交貨便」、「賣貨便」等多元經營，持續帶動成長。在數位發展方面，統一超商推出全新電商「iOPEN Mall」購物商城，藉由 OPENPOINT 會員點數生態圈、遍布全台的物流倉儲、7-ELEVEN 門市，提供買賣雙方便利的服務。同時，透過 i 預購 (EC 中的 CVS)、i 划算 ( 團購功能 )、外送平台等數位服務，滿足顧客 OMO 的生活消費所需。

會員經營方面，2023年 OPENPOINT 會員人數近1,700 萬人，會員貢獻度及 APP 下載數持續提升，統一超商與超過 20 萬家品牌及通路攜手，滿足各式生活應用場域，首度將會員服務拓展至海外，打造超越消費者期待的生活服務平台。

在轉投資經營方面，統一超商跨足海內外各項事業，事業體的多元互補，讓我們在多變的時代仍能持續穩健永續經營。截至2023年底，統一超及旗下子公司總店數達12,552店，相較2022年底的11,778店，增加774店。

其中，統一生活 ( 康是美 ) 掌握高齡化商機及疫後生活型態，強化藥妝店及藥局門市經營、EC 電商等消費趨勢；悠旅生活 ( 星巴克 ) 強化會員經營及數位體驗，透過特色店及獨立店，穩固品牌形象；統一速達 ( 黑貓宅急便 ) 掌握疫後消費趨勢，聚焦低溫商品及醫藥物流經營，滿足配送需求；菲律賓7-ELEVEN掌握復甦商機，積極展店，持續深耕差異化商品經營。同時，2023年新市物流園區上樑、台中港物流園區工程動土，物流事業進入新的階段，物通天下、貨暢其流是初衷也是目標。

消費 統一超商

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