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國環院淨零排放基礎班 參訓青年占6成

中央社／ 台北30日電

國環院辦訓「淨零排放基礎增能班」今天登場，青年比例占約6成；另外透過國環院網站，可以媒合國內主要人力網站，搜尋到與綠領相關的職缺資訊，協助學員尋找相關就業管道。

環境部國家環境研究院今天發布新聞稿表示，為期2天的「淨零排放基礎增能班」正式在國環院登場，統計青年比例占6成。

國環院說明，「淨零排放基礎增能班」全國開辦6期，北中南3區開放報名僅2天就額滿，未來將視外界的需求研議增加開班，以協助綠領青年職涯發展。

隨綠能觀念盛行，外界普遍認為「綠領人才」是未來炙手可熱的趨勢。國環院另已籌辦「ESG報告書訓練增能班」，自4月25日開放報名，預計5月27日起於各地陸續開班；後續還有「溫室氣體盤查」、「碳足跡查證」、「自願減量專案」等系列主題。

國環院長劉宗勇指出，根據人力銀行資料，綠領相關工作機會數，平均每月有6000個，為協助學員尋找相關就業管道，國環院網站特別提供「環保專責人員交流園地」平台，學員可以經由「工作媒合」欄，就能在國內主要人力媒合網站中，搜尋到與綠領相關的職缺資訊。

國環院3日宣布「啟動淨零人才培訓」將開辦26班期、共1000人次參訓的課程。

國環院表示，訓練班收費標準為每日新台幣1000元，課程費用視班期日數而定，亦即5天訓練班者即收費5000元。參與訓練並通過測驗的學員，由國環院發給結業證明。

不過，國環院強調，為鼓勵大專院校在學青年（限18歲至35歲間）參訓，報名時出示有效學生證且測驗通過者，得免課程費用，僅須繳納保證金1000元，完成訓練並測驗及格者全額退還。

人力 職缺 青年

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