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數位沛方／善用數位小工具 伸援花蓮商家

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

4月初的大地震，為本來已經準備迎接觀光客人潮的花蓮商家帶來了很大的衝擊，因為花蓮本身就是一個極度仰賴觀光的地方，當地有許多美好的風景及友善的居民，一直以來都是各地觀光客喜歡造訪的勝地。但隨著地震及不斷的餘震，讓花蓮的商家對於何時能夠重新回到軌道充滿徬徨。

其實遇到這樣的狀況，商家必須開始思考，若沒辦法在實體店面接觸到客人，那線上有沒有機會？

很幸運的是這次的大地震，並未嚴重影響到網路通訊，商家仍舊可以透過經營網路的方式，來放大接觸到的潛在客群，除了過去常常提到的FB 、Google廣告或短影音經營外，在此介紹一個常見情境及能搭配的網頁工具給大家認識。

過往企業喜歡在網站上放圖片及文字介紹來讓消費者認識自己，但隨著短影音的興起，現在消費者愈來愈喜歡用影片來了解企業，不過有些業者因為不習慣或害羞而不想拍短影音介紹，這時候可以透過幾個網頁工具的串接，來做出簡單的介紹影像放在網站上。

以下三個工具及使用步驟可供參考，詳細的操作方式在網路上都能找到教學文章或影片，大家可以試著操作看看。

一、Leonardo：這個網頁工具可以幫我們生成圖片，也可以把自己的照片上傳，讓它將照片中的人調整成更像虛擬人物，也可以像其他的AI工具透過指令生成一個虛擬的角色。

二、HeyGen：接著我們可以把做好的人物照加到HeyGen這個工具，然後幫照片去背及輸入想要讓它說的內容（可以選擇語言類型及男聲或女聲），接著就可以看到自己剛剛上傳的靜態照片嘴巴開始說話。

三、Clipchamp：當我們有了一張會說話的照片後，就可以再打開第三個工具Clipchamp，將照片上傳後，後面可以增加背景，背景可以是一張你的商品的圖片，也可以是你商品的使用情境影片，透過Clipchamp將這兩個影像合成上傳到官網後，就會看起來像是有個公司的業務人員在幫消費者用更生動的方式在介紹公司及產品，讓本來和社群相比較單調的官網瞬間有了生氣。

透過上述三個步驟，就能讓網站更加的活潑，成為一個更吸引消費者的網站。

最後我想提一下，剛好就在地震前夕，我和外貿協會安排了4月中到花蓮談如何透過數位工具來提升業績的主題，我當時問承辦窗口是否如期舉辦，承辦人員很堅定的回答我，「正因為花蓮地震狀況不佳且士氣低迷，所以更需要我們到現場去幫助他們，特別是在沒有辦法讓觀光客到現場消費的情況下，他們更需要學會透過線上來推廣及銷售自己的商品」。

感謝外貿協會幫助這些需要幫助的商家，也很幸運地在兩天活動中，沒有遇到明顯的地震，讓活動都能如期舉行．希望花蓮的商家都能更加善用數位工具，不但能在這段期間透過線上獲得業績，也能讓觀光客更期待後續到花蓮遊玩的時刻。

地震 消費 觀光

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