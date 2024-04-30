商業興觀點／企業節能三要素

隨著極端氣候發生頻率增加，環境永續的議題愈來愈受到重視，其中，熱門議題之一即是「淨零排放」。我國已訂下2050年要達淨零排放的目標，並推動許多政策，包含節電、發展再生能源、運具電動化等，亦修訂「氣候變遷因應法」、「再生能源發展條例」等相關法規來完善整體減碳環境。

除了公部門努力推動外，亦須社會各界積極加入，其中產業便是關鍵的一環。根據我國最新「國家溫室氣體排放清冊（2023年版）」報告顯示，能源、製造、運輸、商業、農業等產業活動所產生之溫室氣體排放，占了我國整體溫室氣體排放八成以上，在此情形下，產業的低碳化可謂至關重要，而企業是否投入減碳可從三個要素進行評估，分別是減量的「動機」、落實減量的「行動」及相應之減碳「成果」。

在「動機」方面，除了是法規規範對象需要強制進行減碳行動外，大多數企業從事減碳主要來於自願減量的誘因，包含透過減少能源使用來降低營運成本、消費者逐漸重視永續具有綠色商機等。為了創造更多的動機，政府亦推動許多措施，如金管會發布了「永續經濟活動認定參考指引」，鼓勵水泥生產、玻璃生產、營造建築與不動產業、運輸與倉儲業揭露主要經濟活動是否符合永續，以吸引對永續發展領域感興趣的投資人或金融業者的支持。

其次，在「行動」部分，業者可先檢視自身的能源使用結構，了解相關的排放熱點，其後制定減碳計畫並付諸實施。目前減碳行動大多可透過汰換老舊設備、改善操作行為、能源管理、調整商業模式等作法進行，政府亦有提供相關資源，如協助汰換老舊設備的商業服務業節能設備補助、協助提升能源效率的節能績效保證專案示範推廣補助等，以降低企業轉型的投入成本，帶動更多企業響應。

最終，在「成果」部分，除了可反映在減少能源使用費用（如電費）、企業永續形象建立外，現在因碳權推動，受管制或非受管制的企業可以透過執行減量計畫所產生的減量額度（含自願減量專案額度、增量抵換額度），未來於碳權交易所進行交易，提升企業執行減碳行動的有價化。

因此，對於企業而言，減碳已經不僅僅是一個壓力，還是在這個時代下，企業可開拓的新領域，因為配合減碳已有愈來愈多的新技術（如碳捕捉）、新資源（如氫能）、新商機（如惜食媒合）等產生，也有愈來愈多的消費者支持。

資策會2023年曾就網購消費者行為進行調查，結果顯示約34%的消費者開始選購節能標章商品、26%的消費者支持提供綠色包裝的業者。因此，建議各企業可就該產業之特性，提早將節能三要素納入考量，雖可能無法立刻執行，但未來勢必將是影響企業經營的重要因素，需要加以因應。

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