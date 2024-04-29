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京華城稱容積率遭誤解 籲蔣萬安將案件速移送檢調

中央社／ 台北29日電
京華城今天表示，對於京華城容積率近期引起關注、被誤解與操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，主動調查。京華城提供
京華城今天表示，對於京華城容積率近期引起關注、被誤解與操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，主動調查。京華城提供

京華城今天表示，對於京華城容積率近期引起關注、被誤解與操弄，淪為各方政治惡鬥下的犧牲品，籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，主動調查。

京華城今天發布新聞稿指出，京華城屬第3種商業區，基準容積率原本就是560%，前台北市長郝龍斌主政時，北市府刻意錯誤認定，直到民國105年，經監察院糾正北市府後，確認京華城容積率確實原本即為560%，但已延宕京華城的開發計畫近12年，導致公司蒙受鉅額損失。

京華城表示，民國103年間，遭北市府解除西北側土地的整體開發權益，北市府卻未返還京華城已代西北側地主捐出近600平方公尺土地，導致再次蒙受損失。

京華城說明，容積獎勵源於為都市創新與貢獻，而依法申請20%容積獎勵及30%容積移轉、分階段取得，皆經北市府依法定程序審查及核准在案並已興建中。

京華城指出，公務人員依法行政應受尊重，對於北市府所發出的公文予以斷章取義、惡意誹謗不實指摘的媒體、名嘴及政治人物，將依法提告，並籲請台北市政府盡速移送檢調，以正視聽。

京華城 監察院 蔣萬安

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