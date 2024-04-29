萬物皆漲！台中超人氣「双漁堂」肉粽逆勢美味不漲價

端午節快到了，台中超人氣店家「双漁堂」，今年端午節粽子不漲價！老闆娘吳玉佩表示，今年雖然所有食材皆漲一至三成不等，加上電費也漲，但考量都是老主顧，決定維持與去年相同價格，美味不漲價。

位於台中學士路的「双漁堂」，一直是在地人氣店家，尤其是老闆娘吳玉佩「珮姐」所包製的金門媽媽味肉粽，更是擄獲大批顧客的心，不僅平時賣得嚇嚇叫，越接近端午節更是一粽難求。

今年雖然所有食材皆漲一至三成不等，加上電費也漲，但珮姊表示，都是老主顧，不好跟著漲價，因此維持與去年相同價格，超大顆滿漢干貝粽一顆90元，大肉粽一顆70元。

吳玉珮是金門人，她表示，所包的滿漢干貝粽是跟媽媽學的金門口味粽，特別選用濁水溪以南、口感較Q彈的二年長糯米，蒸熟後再與炒過的香菇絲、冬蝦、獨門秘製滷肉汁拌勻，讓米粒吸飽滷汁及香氣。

接著再包入干貝、冬蝦、新社香菇、花生、豬後腿滷肉等內餡，食材可說是「包山包海」，山珍海味兼而有之；難得的是香味互不衝突還能相互提襯、紮實而美味。双漁堂肉粽如需大量需一週前預訂，宅配運費自付。

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