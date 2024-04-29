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台中東友扶輪社「關懷環境·永續生活」畫展開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中東友扶輪社「關懷環境·永續生活」畫展開展。東友扶輪社提供
台中東友扶輪社「關懷環境·永續生活」畫展開展。東友扶輪社提供

中東友扶輪社長年致力於社會服務、美學推廣，今年舉辦「2024第二屆現在、未來想像創意畫」徵圖，即日起至6月25日在國立自然科學博物館B1藝術空間展出。

台中東友扶輪社表示，舉辦這項活動，目的在啟發參與同學創意想像涵養美學，而此次主題為「關懷環境、永續生活」，更希望身處在這土地上的我們，有屬於自己深切情感接觸和感受，並且對於自然環境關懷，對照所處環境現狀描寫和未來想像，也許是期許亦或是解決方式提案。

兩年前，第一屆「現在、未來創意畫」徵圖參與者眾，並且在台中市政府和台中捷運站聯合展出，當時成果豐碩回響熱烈。

這次第二屆收件近5,000件，參與者不只是中部地區，更有北部、南部、花蓮等各地積極送件。主辦單位表示，繪畫作品巧思精彩，但是得獎展出名額畢竟有限，也讓評審老師相當苦惱，有許多很好作品無奈遺珠。

值得一提的是，這次展出在國立自然科學博物館B1藝術空間，為期三個月，除了科博館本身人潮再加上畫展參與人數，影響力相當可觀，展出對於得獎者更有很大成就感。

台中東友扶輪社舉辦徵圖畫展，所推廣的主題「關懷環境、永續生活」，如是觀念也能透過繪畫，潛移默化在每一位創作者和觀者。

台中東友扶輪社舉辦徵圖畫展，希望透過繪畫潛移默化每一位創作者和觀者。東友扶輪社提供
台中東友扶輪社舉辦徵圖畫展，希望透過繪畫潛移默化每一位創作者和觀者。東友扶輪社提供

中東 博物館

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