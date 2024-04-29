陳揆：持續拓展台法 STC 六大優先領域合作 深化雙邊關係

行政院長陳建仁29日接見「首屆台法科學研究會議法方代表團」一行時表示，台法兩國於2023年11月簽署部會級「台法科學與技術合作協議（STC）」，為台法科研合作劃下新的里程碑，此次法國高等教育暨研究部居希（Claire Giry）總司長，特別率領法國重要科研機構代表與學術專家一行近30人來台，出席首屆台灣法國科學研究會議，並就台法STC所訂六大優先合作領域，展開對談及擘劃合作方向，期盼兩國在部會級協議架構下，以更精準、更具高度的視野，共同規劃兩國未來在各項關鍵戰略科技領域的合作。

陳建仁致詞時表示，今日很高興接待來自法國的好朋友們，法國在過去30多年來，一直是台灣科研交流與合作最頻繁、最重要的夥伴之一。他過去擔任行政院國家科學委員會主任委員與副主任委員期間，皆曾簽署過與法國合作的相關協議，例如與法蘭西自然科學院（French Academy of Sciences）的台法科技獎協議，以及與法國國家研究總署（French National Research Agency, ANR）的共同研究計畫協定，這些協議迄今仍扮演台法科研合作的重要基石。

陳建仁提到，2018年他擔任副總統任內，也曾接見過「台法科技學術慶典」訪問團，當時法蘭西自然科學院與法國國家研究總署代表們皆在場，顯見兩國科研單位間的交流互動相當熱絡。

陳建仁進一步指出，台法兩國於去年11月簽署部會級「台法科學與技術合作協議（STC）」，並於當月29日，由國家科學及技術委員會與法國在台協會召開聯合發布記者會。他說，他很榮幸當時與在場的法國在台協會龍燁（Franck Paris）主任一同出席該場記者會，共同見證台法科研合作的新里程碑，並深盼兩國可以在部會級協議架構下，以更精準、更具高度的視野，共同規劃兩國未來在各項關鍵戰略科技領域的合作，而龍燁主任也對於促進台法兩國的科技合作寄予厚望。

陳建仁感謝居希此次代表法國高等教育暨研究部，率領法國重要科研機構代表與學術專家一行近30人來台，出席首屆台灣法國科學研究會議，就台法STC所訂六大優先合作領域，展開對談及擘劃合作方向。他相信法國科學家優秀的理論與思辨能力，結合台灣科學家絕佳的創新與執行力，將會讓兩國在追求科研的卓越上，成為彼此最佳的合作夥伴。

陳建仁指出，台法科技合作迄今已超過30年，這段近三分之一世紀的友誼，為雙邊在教育、科技及產業創新與技術研發，奠定深厚的合作夥伴關係。此次法國朋友來台，除見證台法淬鍊30多年的科研合作成果，也將開啟雙邊在STC六大領域科技合作嶄新的一頁。院長也再次重申台灣對台法科技交流與新創合作的重視與承諾，並期盼未來兩國各界能齊心努力，持續提升台法雙邊關係。

隨後，居希於致詞時表示，法台兩國有非常堅實的合作基礎，雙方機構間已簽署若干合作協議，例如法國國家研究總署（ANR）與台灣的國科會所簽訂的共同研究計畫協定即邁入第17年。而去年11月簽署的法台STC，更賦予雙邊強化六大優先合作領域的新工具，同時亦有助於與學研界有更深入的連結。此行，代表團共有近30名成員來台，就是希望能夠進一步推展這六大優先合作領域，而雙邊合作不會僅限於這六大領域，亦會導入人文的觀點，以因應科技所帶來的挑戰。

最後，居希也感謝台灣行政團隊及法國在台協會對於此行代表團來訪提供諸多協助，他們已準備好2年後在法國主辦第二屆科學研究會議，相信屆時將會有豐碩的成果。

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