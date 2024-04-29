統一強化鮮食布局 砸13.4億元取得華福大溪廠
統一和統一超分別強化鮮食與外送布局，統一代子公司凱亞食品公告，以新台幣13.41億元取得華福食品位於桃園市大溪區鮮食廠的不動產及設備；統一超以6億元增資子公司專聯科技（外送平台Foodomo）。
此外，統一也代子公司家福股份有限公司（家樂福）公告取得台南市新市區新北段不動產使用權資產，交易相對人為統一子公司統上開發建設公司，未來規劃將開設家樂福門市。
統一表示，凱亞食品主要是麵條專業研發生產廠、麵食商品專屬鮮食廠及7-ELEVEN鮮食商品供應廠商，因產能滿載，此次以不動產11.48億元、設備1.93億元，總計13.41億元，買下華福食品桃園大溪廠約4,270.04坪及設備。
華福食品桃園大溪廠主要生產鮮食類產品、冷凍麵糰類產品。根據華福食品介紹，1999年遷廠林口投資擴充設備，成為超商專屬鮮食工廠，後來另成立麵包工廠，生產麵包烘焙等產品；目前華福也供應全聯旗下麵包產品，在烘焙業界可說占有一席之地，
統一超看準美食外送市場商機，在2021年併購本土外送平台Foodomo（專聯科技）100%股權，創下台灣零售通路併購外送平台的首例。統一超今天公告，將以6億元增資Foodomo，主要目的是為了充實營運資金之用。
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