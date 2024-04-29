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創辦人李世聰腦癌病逝 龍巖捐助800萬給台大醫執行4年研究計畫

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
台大醫院攜手龍巖執行4年期研究計畫，開發新技術以治療多形性膠質母細胞瘤。圖／龍巖集團提供
台大醫院攜手龍巖執行4年期研究計畫，開發新技術以治療多形性膠質母細胞瘤。圖／龍巖集團提供

龍巖為推行人文的昇華發展生命教育，除了本業禮儀專業人才的培育外，長年捐助臺大醫學院人才獎助方案，培育醫學界優秀的人才投入醫學研究，龍巖集團為了紀念創辦人李世聰先生，持續於2023年捐助臺大醫院團隊800萬元，推動4年研究計畫進行惡性膠質瘤新療法研發，由院長吳明賢領軍針對目前惡性膠質瘤治療上的困境，提出新的治療策略，於29日在臺大醫院舉辦捐贈儀式，共同開展加強對這種罕見且難以根治的腦癌的研究，希望能取得重大醫療突破，以圓滿創辦人李世聰先生生平的心願並對社會做出貢獻。

惡性膠質瘤，又稱多形性膠質母細胞瘤（Glioblastoma Multiforme, GBM），是一種高度惡性的腦癌，以現有治療方法難以徹底根除且復發率高。根據統計，GBM在每10萬人中的發生率約為2至4例，雖然不屬於十大癌症死因，但其存活期中位數約一年半，五年存活率不足10%。臨床上可用於治療的化療藥物極為有限，使得患者面臨著巨大的生存挑戰。

龍巖集團此次的捐贈不僅體現了對罕見病研究的重視，也與創辦人李世聰生前不懈追求卓越、勇於克服困難的精神相契合。李世聰因罹患此癌症而過世，龍巖集團希望通過此項捐助，能夠激勵醫學界對GBM的研究，進而提高治療效果，幫助更多患者。

臺大醫院暨台灣大學整合跨領域的GBM團隊，將集結神經外科、神經內科、放射腫瘤科、復健部等不同專業領域的專家，共同進行這一挑戰性的任務。吳明賢表示，團隊將致力於開發創新技術和治療方案，希望能夠改善GBM患者的治療方案帶來新的曙光。

龍巖集團董事長Kelly表示，過去龍巖一直支持臺大醫學院人才獎助方案，培育優秀醫學人才。如今，面對GBM這樣的罕見而棘手的癌症，龍巖集團更是有責任投入資源，支持相關領域的深入研究。」期待這項合作能夠帶來新的希望，讓患者得到更有效的治療。

此次龍巖集團與臺大醫院的合作，將開啟惡性膠質瘤治療新篇章，也彰顯了企業在履行社會責任、支持醫學進步方面所扮演的重要角色。

李世聰 龍巖

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