台中人就愛好市多！周邊房價高出區域均價9%至23%

台中市經發局長張峯源29日證實，美式商場「好市多(Costco)」將在台中開設第三間分店，地點可能落腳海線。而根據市調顯示，台中兩間好市多分店周邊商圈蓬勃，房價也比同行政區高出9%至23%，第三間分店雖尚未正式公布地點，已讓周邊房市掀起漣漪。

在台擁有數百萬會員、年營收破千億元的好市多，位在中部地區的分店業績強強滾！其中台中南屯店勇奪世界第一「店王」封號，位於北屯的北台中店亦名列全球前十大最賺錢分店。

以好市多北台中店為例，四年前在機捷特區開幕，周邊商場店家接連進駐，包括大地商場、全聯、統一集團的複合商場；連鎖餐飲品牌如築間、壽司郎、嗑肉石鍋、岩漿火鍋等也相繼展店。

美福集團瞄準好市多驚人集客力與消費力，也將規劃餐飲大樓，結合精品超市美福食集與美福熟成牛排館，區域內粗估已超過10間新店家進駐。

根據樂居網站資料，好市多南屯店生活圈的平均房價約52.6萬元，約比南屯區整體均價高出23.2%。北台中店生活圈的平均房價為47.7萬元，約比北屯區整體均價高出9.5%。

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出，好市多南屯店周邊的八期重劃區開發逾30年，因美式賣場進駐讓區域躍升自住換屋首選，屋齡10年以上社區從原本1字頭單價來到近一年出現每坪40、50萬元的行情，保值力道十分明顯。

近年八期開發飽和，推案區域往13期靠攏，新案6字頭已是行情，如「惠宇拾山」、「中陽旭月」等案都已站上6字頭。

而好市多北台中店所屬的北屯機捷特區，雖然開發時間不長，移入人口與機能同步到位，後續已購地待開發的建商不在少數，主力客層落在菁英首換客，今年新案房價推估將從5字頭水位浮動，逐漸往14期看齊。

目前，周邊新推案有大城營建機構的「無限大城」碧柳段新案，基地1,208坪位處好市多商圈核心，步出敦富三街巷口即可串連敦富路各大商場店家，捷運總站與捷運舊社站約在10分鐘步行距離內。

此案產品規劃2至3房，鎖定重視生活機能與交通效率的自住小家庭、科技主管、商務人士，以及置產收益族群，194戶的社區規模符合管理效益又不致龐雜。