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北市小宅每坪百萬時代來臨 首季占比衝破20%
受到房價上漲與新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策帶動，今年第1季台北市每坪成交價百萬小宅的占比達到23.3%，比例寫下新高，平均每五間小宅的交易就有一間每坪成交價達百萬元，比例超越去年全年的18.2%。
同時每坪成交價80~100萬元比例也拉高到25%，同樣寫下新高；觀察過去五年的北市小宅單價節節攀高，從2019年每坪成交價60萬元以上占48%，到今年第1季已經躍升到77%。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市小宅不少都位於精華路段或捷運站周邊，原先就是高房價區域，不過受到租金上漲帶動，加上新青安優惠房貸政策最多可貸款1,000萬元，寬限期期間、單付利息還比有些小宅的租金還便宜。
另外曾敬德指出，北市以前的小宅有些屬於挑高型產品，空間使用靈活，這也是小宅產品受到部分自用客喜愛的原因，推升2023年每坪成交價百萬元的小宅買氣增溫，成交占比出現明顯拉升的緣故。
據實價登錄網資料統計顯示，台北小宅每坪成交價愈來愈高，今年第1季全部住宅中有14% 每坪成交價超過百萬元，不過20坪以內每坪成交價超過百萬元的比例就高達23.3%，顯示單價百萬的交易特別容易出現在小宅產品。
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