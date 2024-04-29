快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市小宅每坪百萬時代來臨 首季占比衝破20%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
今年第1季台北市每坪成交價百萬小宅的占比達到23.3%，比例寫下新高，平均每五間小宅的交易就有一間每坪成交價達百萬元，比例超越去年全年的18.2%。信義房屋提供
今年第1季台北市每坪成交價百萬小宅的占比達到23.3%，比例寫下新高，平均每五間小宅的交易就有一間每坪成交價達百萬元，比例超越去年全年的18.2%。信義房屋提供

受到房價上漲與新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策帶動，今年第1季台北市每坪成交價百萬小宅的占比達到23.3%，比例寫下新高，平均每五間小宅的交易就有一間每坪成交價達百萬元，比例超越去年全年的18.2%。

同時每坪成交價80~100萬元比例也拉高到25%，同樣寫下新高；觀察過去五年的北市小宅單價節節攀高，從2019年每坪成交價60萬元以上占48%，到今年第1季已經躍升到77%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市小宅不少都位於精華路段或捷運站周邊，原先就是高房價區域，不過受到租金上漲帶動，加上新青安優惠房貸政策最多可貸款1,000萬元，寬限期期間、單付利息還比有些小宅的租金還便宜。

另外曾敬德指出，北市以前的小宅有些屬於挑高型產品，空間使用靈活，這也是小宅產品受到部分自用客喜愛的原因，推升2023年每坪成交價百萬元的小宅買氣增溫，成交占比出現明顯拉升的緣故。

據實價登錄網資料統計顯示，台北小宅每坪成交價愈來愈高，今年第1季全部住宅中有14% 每坪成交價超過百萬元，不過20坪以內每坪成交價超過百萬元的比例就高達23.3%，顯示單價百萬的交易特別容易出現在小宅產品。

房價 房貸 租金

延伸閱讀

簡舒培曝北士科案簽呈 批柯文哲允爭議招標條件

北市尖底明溝遺址擴大試掘 金華社宅興建卡關

寶林茶室案已4死、2人治療中 北市衛生局曝有1人低意識

雙北刺客列傳／北市三大案引爆黃珊珊槓蔣萬安 綠議員推王世堅打空戰

相關新聞

陽明董事長鄭貞茂：紅海危機影響要一季一季看

陽明海運（2609）董事長鄭貞茂指出，定期航班不會隨意更改航線，除非紅海危機解除，不然看起來應該是一季、一季來看。

台中人就愛好市多！周邊房價高出區域均價9%至23%

台中市經發局長張峯源29日證實，美式商場「好市多(Costco)」將在台中開設第三間分店，地點可能落腳海線。而根據市調顯...

北市小宅每坪百萬時代來臨 首季占比衝破20%

受到房價上漲與新青年安心成家優惠貸款（新青安房貸）政策帶動，今年第1季台北市每坪成交價百萬小宅的占比達到23.3%，比例...

容積率風波 京華城喊「被霸凌」37年、籲請主動調查移送檢調

面對近期容積率風波，京華城29日表示，京華城「被霸凌」37年，籲請台北市長蔣萬安盡速將本案移送檢調，主動調查；京華城並同...

海尼根20年來在台最大投資 2030年打造淨零碳排啤酒廠

海尼根台灣日前於屏東啤酒廠舉行「在台投產典禮」，宣布加碼投資台灣，並在2030年打造淨零碳排啤酒廠，成為在台灣深耕的第一...

工研院攜手中佑精材 打造航太材料自主產業鏈

工研院今天宣布，與中佑精材授權合作，建立航太級鎳基超合金等粉末真空氣霧化量產技術，目前送樣漢翔測試驗證

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。