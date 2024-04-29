搶攻母親節 統一集團「空運進口康乃馨」

母親節LOVE MOM！統一企業集團與您一起對媽媽大聲說愛！愛，是最自然且美好的情感、不僅溫暖人心，又帶有溫柔堅毅的力量。適逢五月母親節，期盼每個人都能將心中的愛與感謝，勇敢地說出口，陪伴摯愛的媽媽溫馨過節。

康乃馨被喻為「母親之花」，不僅代表著迷人且優雅的愛，更象徵著愛與關懷，層層花瓣如同綿密的情感，表達出對母親的感恩、思念之情。迎接溫馨母親節到來，統一企業集團以「LOVE MOM！」與您一起對媽媽大聲說愛！串聯統一企業、7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、統一佳佳、悠旅生活(星巴克)、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店等超過14個品牌，近一萬個實體通路貼心準備逾10萬朵空運哥倫比亞進口康乃馨讓您表達對媽媽的心意。

除了紅色康乃馨，統一企業集團更特別引進粉色、粉橘色康乃馨，精緻的外盒包裝由集團團隊創新設計，以粉紫色閃閃落下、有施魔法讓媽媽心花綻放的感覺，搭配LOVE MOM及雪鈴兔波波誠摯為母親們獻上最溫暖、真誠的愛！

自5月8日起可至7-ELEVEN門市選購哥倫比亞進口康乃馨，並推出三款精品巧克力禮盒加價購，是母親節贈禮最佳選擇。

統一企業集團展開一系列LOVE MOM活動！自5月8日起至5月12日，OPENPOINT會員到集團全通路消費滿額688元(含)以上享點數10倍送。全台7-ELEVEN門市同慶，推出購買統一指定商品加贈5% OPENPOINT點數，CITY系列推出LOVE MOM專用杯套與指定品項買一送一，邀請您對媽媽送心意。

5月8日起至5月12日止，統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代會員可享滿額贈康乃馨優惠，5/11、5/12 14:00於統一時代百貨台北店館內尋找雪鈴兔波波身影，並說出對媽媽的感謝，即可與雪鈴兔波波合照並獲得康乃馨乙支(每日限量50支)；活動期間於康是美全店消費滿1,500元享20元加購康乃馨乙支，金卡會員消費滿1,500元即可獲贈康乃馨乙支； BEING fit、BEING sport推出購買美力燃脂教練課程首購優惠6.5折起，符合入會(新客、續約、推薦入會)、購買教練課程、館內消費商品滿688元等等任一條件皆可獲贈限量康乃馨乙支(價值$120元，不累贈)；BEING spa歡慶母親節，預約70min以上spa保養課程，即可獲贈哥倫比亞進口康乃馨。

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