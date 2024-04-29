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中部這縣市購屋難度 竟高過新竹與高雄、台南

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
南投中興新村一帶頗多透天物件，總價約1,500萬元以上。記者宋健生/攝影
南投中興新村一帶頗多透天物件，總價約1,500萬元以上。記者宋健生/攝影

全台房價高漲，消費者房貸負擔趨重，住商機構彙整內政部數據，全台2023年第4季房價所得比為9.97倍，約9.97年不吃不喝才能買房。其中，各縣市排名前三名縣市為台北、新北及台中，值得注意的是，南投房價所得比竟然高達9.78倍，位居全台第四。

大家房屋企研室主任賴志昶指出，近期台中房價外溢，南投吸引中部指標建商推案，進而推升區域價位，使得南投人要買房竟然比高雄、新竹人還難。

根據內政部不動產資訊平台，2023年度第4季全國房貸負擔率為 42.66%，房價負擔能力維持為偏低等級，房貸負擔率較上季上升0.41個百分點，較2022年同季上升2.41個百分點；而房價所得比則為9.97倍，該數據也較上季成長0.11倍、較去年同期增加0.36倍。

觀察各縣市數據，全台房價所得比、房貸負擔率前三名分別為台北市、新北市及台中市，皆為六都且房市熱門區域。

不過，兩數據全台第四高縣市卻是由南投縣拿下，該縣去年第4季房貸負擔率為41.86%、房價所得比達9.78倍，數值之高，甚至勝過高雄市、台南市及新竹縣市等房市熱門區域。

賴志昶分析，近期台中市重劃區議題濃厚，同時有科學園區炒熱，各區土地價位高升，使建商將推案目光望往外縣市，而有國道三號交流道的南投市與草屯鎮，成為中部房產大腕推案重點，在新案推陳出新之下，疊高區域價位，房價之高也讓在地人難以招架。

住商不動產南投中興加盟店東張登勝指出，近年來草屯新屋成交單價已站穩2字頭，若為大樓、華廈物件，總價帶千萬以內可成家，與中市相比仍有明顯競爭力，吸引產業人口、首購族群移入。

至於南投市中興新村一帶，頗多透天物件，總價約1,500萬元以上。整體而言，由於草屯、中興新村總價帶仍具競爭力，吸引外縣市買盤，評估至少四成都是外來客買房。

賴志昶指出，南投縣房貸負擔率逾41%，與新竹縣並列六都之外唯二房價負擔能力偏低的縣市。南投人每月超過四成開銷全數繳納房貸，難免壓縮家庭生活品質，需謹慎留意自身貸款狀況，以防愛屋遇財務波動而淪落法拍。

全台房貸負擔率、房價所得比前五名縣市一覽。資料來源：內政部、住商機構整體
全台房貸負擔率、房價所得比前五名縣市一覽。資料來源：內政部、住商機構整體
南投人不吃不喝逾9年才能買房，購屋難度竟高過新竹與南二都。記者宋健生/攝影
南投人不吃不喝逾9年才能買房，購屋難度竟高過新竹與南二都。記者宋健生/攝影

房價 房貸

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