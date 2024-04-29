裕隆今年再增1成太陽能發電 儲能產量增近3成

中央社／ 台北29日電

裕隆積極布局再生能源和儲能事業，預估今年再增加10%太陽能發電容量裝置，今年儲能櫃產量將增加近30%。

裕隆將在5月28日舉行股東會，董事長嚴陳莉蓮在營業報告書中表示，2023年裕隆持續推動務實轉型策略，改善財務結構，穩固經營體質，2023年完成NISSAN X-Trail新車上市，以及納智捷（LUXGEN）n7電動車的量產準備，未來將持續推出符合消費者需求且兼備舒適與科技的智能座駕。

裕隆城商場方面，嚴陳莉蓮表示，2023年9月28日開幕後，營業狀況超過預期，未來可穩定貢獻營收、獲利及創造充裕的現金流。

展望今年營運，嚴陳莉蓮指出，裕隆持續推動數位化及導入人工智慧（AI）技術，達成智慧製造。

裕隆今年持續擴大再生能源和儲能事業，嚴陳莉蓮表示，裕隆已在苗栗三義廠區累積完成太陽能發電15.4MW容量裝置，2023年總發電量1716萬度，等於全廠區用電量的137%，預期今年將再增加10%容量裝置，擴大至17.0MW的建置目標。

在儲能事業方面，裕隆在2023年共生產940MW的儲能櫃實績，嚴陳莉蓮表示，今年目標產量將增加至1220MW，並配合減碳政策每年減低二氧化碳排放4.2%目標。

裕隆在先前法人說明會中預期，今年台灣新車銷售量約44萬輛，今年納智捷出貨輛數會比2023年成長，主要是n7電動車款交車助攻。

嚴陳莉蓮 太陽能發電 裕隆城

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