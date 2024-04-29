青年創業風潮 台中市東區新興微型商辦受市場矚目

年輕人敢秀敢衝，勇於逐夢，統計指出，今年前三月青創貸款人數已是5年前全年度總和，「少年頭家」大幅攀升，也讓小坪數商辦湧現商機，如緊鄰台中三井LaLaport的「浩瀚湖濱城」，在商場人潮效應與捷運藍線核定利多加持下，辦公室產品詢問熱度倍增，也成為東區微型商辦的領導先鋒。

台中商辦市場風起雲湧，如聯聚、興富發、允將、豐邑、冠德等建商都有推案計畫。其中，聯聚建設第三座豪辦傳出將挑戰9字頭單價；興富發「市政萬象廣場」以25至45坪微型商辦切入市場；允將「TST台灣之鑽」基地位在新光、大遠百之間，規劃60至500坪產品等，商辦市場已成為兵家必爭的新藍海。

而台中市東區也在600億大車站計畫挹注下華麗變身，不但是政府重點建設地區，更肩負民間各方期待，對市場敏銳的大咖開發商更是快手搶進。不只三井LaLaport、站前秀泰、大魯閣新時代購物中心等商場林立，全聯實業也將在台中東區開設全台第一座佔地4,252坪的大型複合式商場，預計於今年底開幕。

除了大型商場爭搶進駐，國際飯店集團看好台中東方明珠的優越區位而陸續展店，其中萬豪集團在中部地區最頂級的「李方艾美酒店」，就位在與台中火車站相距數百公尺之處。

曾獲選2023年台灣最美飯店的煙波集團，也將於東區開設中部第一家煙波飯店。

隨著商場、飯店群起，商辦空缺也亟欲補足，已知大車站計畫中就涵蓋「中台灣國際創客聚落」的三座商辦大樓，而福容開發握有千餘坪商用地上權，預期將朝商旅或商辦產品開發，另外還有台糖逾8,000坪商用地待開發，各方商業能量湧進台中東區，讓區內第一棟微型商辦「浩瀚湖濱城」成為注目焦點。

住展雜誌發言人陳炳辰說，在「打住不打商」的政策下，商辦市場仍保持恆溫，相對於大型企業總部重視氣派豪華門面，中小型企業更著重於大眾交通便利性、周邊生活休閒機能、辦公空間更兼具會議居家多功能。

以北部風行的SOHO型辦公產品，面積多落在20坪上下，對於想從事直播網紅、社群小編等族群，乃至於投資出租族群，空間適切且入手門檻相對輕鬆。

以「浩瀚湖濱城」為例，規劃樓高20層商辦大樓，單位空間設定在19至46坪、挑高4米4的產品，在商辦中空期的大東區相對稀少，即使在台中市其他區域也難有抗衡選項。

業者指出，台中市大東區吸納東區、中區、南區、太平、大里等地的商業能量，更有台鐵、捷運紅線，以及規劃核定的藍線捷運、橘線捷運匯集。

台糖湖濱生態園區與三井LaLaport的進駐，使東區換上全新面貌，交通、商場、綠地機能齊聚，不但吸引大批自住型換屋客搶進，更預見新世代辦公潮的來臨。

在地仲介也提到，爆紅的直播主「天后闆妹」去年度營業額破15億元，總公司就位在台中東區。而近年不論青創貸款或是兼職做電商、網拍的年輕人比例越來越高，足見年輕世代對創業抱持夢想，進可攻退可守的微型辦公室，正是符合年輕人的創業起點。 緊鄰三井LaLaport的「浩瀚湖濱城」，近期辦公室產品詢問熱度倍增。記者宋健生/攝影 青年創業及啓動金貸款性別百分比、獲貸人數概況。資料來源：經濟部中小及新創企業署官網

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