高雄漢來爆食安疑慮 漢來發聲明：徹底清消停業至30日

高雄漢來海港港巨蛋店自助餐廳爆出食安疑慮，漢來（1268）今（28）日發布聲明，26日有部分用餐民眾身體不適引發食安疑慮，目前事件原因尚待衛生單位調查釐清中，公司已同步進行各項檢討及改善措施，將依查明結果負起相關責任及啟動保險理賠申請。

漢來指出，公司旗下餐廳均投保產品責任險及公共意外險，目前已經具體實施改善措施，目前漢來海港巨蛋店已於4月27日至4月28日停業2日期間徹底清消。此外，為確保相關檢討均落實改善，漢來海港巨蛋店並自主訂於4月29日至4月30日暫停對外營業，進行強化內部人員衛生教育訓練。

漢來指出，公司將依循衛生局建議事項，全面檢討相關改善措施。漢來美食重視客戶食的安全，內部均一再提醒落實餐食處理及衛生檢查等管理程序，在此情形下仍發生顧客用餐後身體不適的事件，漢來美食深表歉意。

商品推薦