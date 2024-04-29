水冷散熱零件掀漲價潮 買家強調「只要有料 價格好談」
輝達（NVIDIA）「地表最強AI晶片」GB200必備的水冷散熱近期傳出關鍵零組件大缺貨，並出現買家為求能準時出貨給客戶，不計代價搶料狂掃貨，喊出「只要有料、價格好談」，引動水冷系統漲價潮，國內水冷散熱供應商雙鴻（3324）、奇鋐（3017）、廣運（6125）營運有望跟著水漲船高。
英特爾水冷團隊技術總監暨台灣熱管協會理事長龔育諄證實，近期確實出現部分水冷關鍵零組件缺貨狀況。這是AI伺服器周邊關鍵零組件首次鬧缺貨。
龔育諄分析，AI晶片功能日益強大，高效能也帶來高功耗，造成的解熱挑戰愈來愈難解，水冷散熱系統將成為未來AI伺服器主流散熱方案，但相關零組件產能有限，市場上出現缺貨潮，並已開始漲價。
業界人士指出，GB200必須搭配水冷才能運作，原本業界預期，搭載GB200的AI伺服器最快今年底至明年上半年才會問世，惟廣達（2382）日前透露其GB200整機9月就會開始出貨，比業界預期的時程早很多，並提前引動水冷關鍵零備貨潮，惟供應商產能嚴重不足，是導致這波缺貨漲價主因之一。
據悉，AI伺服器中的水冷散熱系統共有六大關鍵零組件，分別是冷卻液分配裝置（CDU）、水冷板（Cold Plate）、機櫃、風扇牆、分歧管（CDM）與水冷快接頭，目前雙鴻、奇鋐已有能力供應CDU、水冷板以及分歧管。
其中，AI伺服器機櫃按照設計不同，動輒要搭載上百個水冷快接頭，由於水冷快接頭肩負連結CDU與分岐管的重責大任，若品質不佳，很可能發生漏水狀況，因此製造要求必須「零公差」，並需要通過嚴苛認證，現階段能供貨的業者並不多，而在產線能有限、需求擴大的情況下，水冷快接頭正處於極度缺貨狀態。
此外，水冷快接頭、分歧管、水冷板等關鍵零組件，大多屬於精密金屬零組件，本身也是合金材質，內含部分銅材料，近期國際銅價連連飆漲，逼近每公噸1萬美元的歷史天價，也進一步推升水冷關鍵零組件價格上漲。
國內法人研究報告顯示，每個機櫃中的AI伺服器水冷散熱系統，CDU價格最高，約2萬至3萬美元，而分歧管含快接頭要價約1.5萬至2.1萬美元；其中，快接頭每個單價約40至60美元，但因每個機櫃內所需數量逾數百個，加上供應有限，因此目前價格已飆破先前的行情價許多。
法人認為，雙鴻、奇鋐、廣運等台灣水冷供應商有望受惠零組件上漲的效益，推升下半年業績成長，目前上述業者也都在積極擴充水冷零組件相關產能，藉此全力滿足客戶需求，擴產效益最快下半年至明年開始顯著發酵。
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