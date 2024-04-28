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紅海危機 地中海港口面臨塞港
全球貨櫃輪面臨兩大挑戰，首先歐美經濟逐漸復甦，擔心運價上漲壓力，提前在暑假前拉貨；其次，紅海危機爆發，船公司紛紛改道好望角，地中海西部港口面臨碼頭作業擁堵的塞港危機，勢必牽動船舶周轉率及運價。
國內物流業者指出，全球海運市場正面臨塞港問題，市場貨量回升，不只缺船、缺櫃問題浮現，紅海危機爆發後，由於船公司紛紛改道好望角，船舶在地中海西部港口有各項加油、貨櫃裝卸等需求，需求增加，正面臨碼頭擁堵危機。
根據外電報導，地中海西部多個港口出現超負荷運轉，包括西班牙最大海港巴塞羅那港，是地中海沿岸十大貨櫃港之一，如今都面臨大量船舶申請靠港停泊作業需求，許多港口必須要處理堆場爆滿和船舶進港調度等問題。另外，西班牙阿爾赫西拉斯港口一直是世界上最繁忙轉運樞紐之一，這個港口已是西班牙自動化程度最高碼頭，最近也出現碼頭作業飽和壓力。
國內物流業者分析，其實日前全球知名海運業者提醒客戶，巴塞羅那港周邊貨櫃堆場使用率不斷攀升，該港處理貨櫃量已遠高於過去正常水平的轉運量。
據了解，巴塞羅那港2月貨櫃吞吐量年增17%，一夕之間船舶停靠量增加，碼頭作業時間拉長，都將影響全球船舶、貨櫃使用時間。
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