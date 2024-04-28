兩條運河通行困難外溢效應 貨櫃空班潮來襲...推升運價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
全球貨櫃輪本季出現空班，加上船舶集中到四大航線，排擠到南非、南美需求，造成運價上漲。（路透）
全球貨櫃輪本季出現空班，加上船舶集中到四大航線，排擠到南非、南美需求，造成運價上漲。（路透）

兩條黃金運河通行困難外溢效應發威，緩解貨櫃輪供應過剩的問題，貨櫃輪第2季開始出現「空班」情況，統計亞洲-北美西海岸4、5月各出現11個空白航班，估亞洲到歐洲5月開始也因船舶供給不足會出現空白航班，加上船舶集中到四大航線，排擠到南非、南美需求，都造成運價上漲。

長榮（2603）、陽明 （2609）二大公司不諱言指出，胡塞武裝組織對紅海航運船隻的襲擊，迫使大部分貨櫃輪航班無法經蘇伊士運河改繞行好望角，很大程度緩解全球貨櫃輪供應過剩的結構性問題，這樣的影響將延續到第3季旺季。

根據統計，4月公布的亞洲-北美西海岸航線180個航次中，出現11個空白航班；5月190個航次中也有11個空白航班；亞洲-地中海4月在95個航班中有六個空白航班；5月在102個航班中出現六個空白航班。

全球貨櫃輪最新市場動態 圖／經濟日報提供
全球貨櫃輪最新市場動態 圖／經濟日報提供

紅海危機形勢導致整個供應鏈愈來愈吃緊，5月不少歐洲航班也宣布在船舶調度困難下，不得不出現空白航班。

歐洲航線船舶繞行好望角航行時間加長，每航次必須額外增加一到二艘船舶，才能維持對客戶周班服務；航運公司如果無法抽調船舶服務，只能使用空白航班策略調整運力因應。

其次，為維持航線密集供應，從其他航線抽調也無法用同樣規模船舶服務，歐洲主流航商大部分都用2萬TEU（20呎櫃）以上大型船舶，然大型船舶數量有限，要維持周班運營不可避免的投入載運量較小的船舶，艙位供給受限，造成歐洲線運價波動。

連鎖反應已延伸至其他航線，4月初開始全球船舶吃緊效應波及到其他航線，南半球航線運價一路飆漲，遠東地區至南美4月初每TEU價格來到3,627美元，本周公布最新價格4,623美元，不到一個月已狂漲27%。另外，亞洲到西非、南非等航線價格也都大漲。

也因為航班供應量不足，四大主要航線運價看回不回，本周價格全面上揚，遠東到歐洲運價每TEU達2,300美元，周漲幅16.7%。遠東到美西每FEU（40呎櫃）3,602美元，周漲幅13.4%。遠東到美東每FEU為4,661美元，周漲幅14.5%。

航線

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