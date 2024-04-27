苗栗實小師生參訪立富畜牧場 啟發畜牧產業職涯發展
積極推動來自歐洲耶拿實驗教育的苗栗縣龍昇國民小學，27日舉辦SDG永續環境循環經濟議題參訪實業活動，在校長王世文領隊下參訪彰化縣二林鎮立富畜牧場，希望協助學生多了解及接觸畜牧業的發展趨勢，有助於未來的職涯發展規劃。
參訪活動在中興國小大禮堂拉開序幕，由立富畜牧場負責人劉芸富，分享自身近20年的畜養經驗，並跟全體師生簡報其融合過去傳統畜牧經驗，與高科技飼育設備的現代化養豬場發展現況及未來願景，讓豬隻能在更健康友善的環境下成長。
龍昇實驗國小校長王世文表示，非常感謝總統府秘書長林佳龍，過去在立委任內非常重視實驗教育適法性研議的推動工作，讓國內學子的教育環境能夠更加多元化，學子能夠藉由快樂學習找到自身的天賦，這點讓其日本友人也非常欣羨和肯定。
中興國小校長陳世育也前來致意和交流。應邀出席的總統府秘書長林佳龍特助張益超表示，林佳龍非常重視畜牧產業科技化發展、產業鏈雙軸轉型升級和畜產業者相關權益，畜牧場在現代化與自動化的環境下，也漸漸發展出帶動產業發展的產銷新模式，實不簡單。
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